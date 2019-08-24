嚇到吐！他「痘痘膿湯」炸滿臉…滴答入診間　醫問原因超心疼



▲男子滿臉流湯走入診間，嚇得醫師差點吐出口中麵包。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者李佳蓉／綜合報導

臉上痘痘冒不停，讓你手賤超想摳嗎！一名男子走進皮膚科門診，臉上的容貌卻差點讓醫師口中的麵包噴出來，他整張臉其爛無比，流著湯一路走入診間，醫師仔細一看，發現他臉上長著痘痘又發炎，還連帶患有急性溼疹，爛得體無完膚看起來嚇人，但「細問原因」卻讓醫師超心疼。

皮膚科醫師廖苑利在《醫師好辣》節目中分享，某天早上門診看了100多位患者，趁著中間空檔吃點麵包止飢以應戰下午門診，「看到他，那個麵包差點吐出來，他走進來時，沒有騙大家，整個臉都在流湯！」整張臉爛到流湯走入門診的男子卻讓她超心疼，仔細一看，男子臉上長滿痘痘且患有嚴重發炎。



▲不只長痘痘，男子還患有急性濕疹，導致滿臉爛得體無完膚。（圖／截自《醫師好辣》Youtube）

廖苑利指出，男子因為媽媽叫他到美容院「擠痘痘」，才導致感染發炎，再加上本身患有急性濕疹，導致原本單純治療痘痘的過程變得複雜，得先將急性溼疹所引發的脫皮、溼溼黏黏的湯狀液體「收乾後」，才能治療痘痘。 治療期間的「收汁過程」約耗費1週，一般以藥物控制為主，若要好得快則需要打針。

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廖苑利提醒，千萬別手賤擠痘痘，「過去有句話叫『賤人就是矯情』，我說『濕疹就是手賤』」有的人得了濕疹、痘痘因為體質容易復發，但手一忍不住就會使症狀惡化，病況嚴重。無論是髒手摳破患部使細菌跑進去，或是剛摸完香港腳再摸痘痘、濕疹，同樣會讓細菌潛入其中。

接著，廖苑利也說明，手愛亂摳使得皮膚的防禦機制開啟，肌膚會「長厚一點讓你摳」，導致傷口難以癒合，因此提供一個小祕訣：「把手綁起來」別亂擠、亂摳，基本上爛皮膚復原速度就會加快一半。

臉上的痘痘千萬別亂擠！大陸浙江曾有名15歲國中生，因為擠破額頭處的一顆痘痘，開始感染、高燒，眼睛腫脹，還被下達病危通知，檢查發現他感染「超級細菌」。感染科醫師鄭臨表示，「他患的是膿毒敗血症，這是敗血症中最嚴重的一種。此外還有化膿性腦膜炎，以及腦膿腫、肺膿腫。」唯一慶幸的是，這次的感染暫時沒有侵害到林男的心臟。



▲林男擠痘痘感染超級細菌，醫師說明情況。（圖／翻攝《浙江新聞》）

鄭臨提醒，面部「危險三角區」的痘痘不要擠。所謂面部危險三角區，指的是兩側口角至鼻根連線所形成的三角形區域，這個區域的靜脈沒有靜脈瓣，血液因此可以回流，也容易導致感染。

事實上，台灣也曾經有一名女子擠了長在右鼻翼上的一顆青春痘，2天後臉頰腫脹，眼睛也紅腫發炎，結果得了蜂窩性組識炎。收治個案的皮膚科醫師趙昭明指出，主要就是臉部的青春痘產生細菌感染，「尤其在我們臉部，危險三角區的位置。」如果細菌感染發炎，容易順著靜脈一路往上感染頭腔，不僅可能釀成蜂窩性組織炎，紅腫熱痛，還會影響視力，更嚴重的話恐怕致命。