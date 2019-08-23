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健保年底財務赤字恐達417億　最晚110年達調漲門檻

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▲醫院領藥,健保。（圖／記者季相儒攝）

▲健保財務近年入不敷出，已連續3年赤字。（圖／記者季相儒攝）

記者趙于婷／台北報導

根據健保署統計，健保財務近年入不敷出，已連續3年赤字，若持續虧損，未來健保費恐調漲。健保署副署長蔡淑鈴表示，推估今年底健保財務赤字可能達到417億元，但到明年底都還在安全範圍內，最晚民國110年才可能達到調漲標準。

健保費率在105年從4.91%調降到4.69%，在106年支出超過收入，帳面出現赤字，虧損98億元，去年更虧損到266億元，因此在收入不變的狀況下，支出逐年攀升，健保虧損又會越來越大洞。

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近年台灣人口老化問題嚴重，醫療需求和費用也隨之大增，在收入和支出不變的狀況下，健保在2年前開始收支不平衡。蔡淑鈴說，推歌今年底健保財務赤字會達到417億元，預計每一年虧損可能會再增加200億元，若再加上平均眷口數調低，保費收入可能會在減少47億元。

目前健保安全準備金還有約1900億元，蔡淑鈴說，未來如果低於1.5個月所需的健保費用，就必須依法調整費率，今年9、10月會再例會討論明年的健保費率；但她也強調，目前到明年底都還在安全範圍內，在收入不變的狀況下，最晚110年會達到調漲標準，但實際調整時間還是要是財務狀況，再做進一步討論。

關鍵字： 健保署 健保財務赤字 健保費 健保調漲
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