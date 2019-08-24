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一說必爆氣！「這5句地雷話」減肥者聽到超想翻白眼...你也贊同？

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▲▼減肥,肚皮,小腹,健身,飢餓,飲食,節食。（圖／翻攝自pixabay）
▲減肥其實是個敏感話題。（圖／翻攝自pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

減肥是很多人的人生目標，雖然有些人是說說而已，但對於下定決心減肥的人來說，其實是很敏感的話題。說不好可能影響到他們，或是讓對方不開心。到底該怎麼說才正確？外國媒體《Livestrong》分享，這5句話千萬別對正在減肥的人說，這些無意間的評論都會造成對方傷害。

1.你在減肥嗎？你看起來很瘦！
人們減肥的理由很多，通常與節食無關，有些起因於身心健康、焦慮、抑鬱、壓力或飲食失調症狀等，都會導致體重減輕。當你提到「瘦」，會無意間暗示這才是美麗的體態，加深誤會。

2.你看起來很好！
如果是健康減肥的人來說，這句可能是誇獎的話，但對於有飲食失調的人來說，這些評論可能無意間傷害到他們，或者對於不健康飲食的人來說，會讓他們產生「為了看起來更好，可以用不健康的減肥方式」的誤會。

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▲▼減肥,女孩,胖,蝴蝶袖。（圖／翻攝自pixabay）
▲若對方要減肥，別批判他們的體型或外表，而是以支持的態度面對。（圖／翻攝自pixabay）

3.你很好，不需要節食。
若不知道對方節食的理由，請尊重他們的決定，除非你認為對方體重減輕是不健康的（比如體重過輕或是有些飲食症狀）。如果有人想減肥，那是他們的決定，不要批判他們的體型或外表，而是「我支持你！」的態度，或是詢問他們有沒有一些健康的食譜能分享。

4.你減幾公斤了？
除非對方想跟你分享具體數字，否則實在不關你的事。當你在詢問這問題時，會給人你在監督對方的感覺，建議詢問他們的飲食，或是現在感覺如何，而不是具體數字，會比較妥當。

5.吃點冰淇淋當作犒賞吧！
將食物作為「犒賞」是一件很危險的事情，這使他們之前做的努力前功盡棄，並忘記減肥、節食這些目標，因此應該忠於自己的目標，不被食物左右。

關鍵字： 減肥 減重 瘦身 肥胖
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