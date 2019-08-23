肝癌採用電燒　提供「微侵入治療」新選擇

▲隨著電燒技術精進，肝癌治療有新選擇。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

肝病是國人常見疾病，其中肝硬化及肝細胞癌是肝病中最嚴重也是最難處理的。癌症的處理常常在好壞細胞間的對抗及病人的身體狀況間糾結，是否做積極的處理，需要做多方面評估及考量，近年來腫瘤的電燒技術的興起提供肝癌病人與醫師另外的醫療選擇。

電燒治療不須擔心病人是否承受的較大的手術風險，而是用一種微侵入的方式進行治療，是肝癌病人一大福音。台東馬偕胃腸肝膽科醫師李元愷表示，以往肝癌的根除治療大都以手術為主，但隨著射頻燒灼術(RFA)近幾年來逐漸受到重視，因為對於未侵犯血管且無遠端轉移的中、小顆肝癌(3公分以下)，在精準的超音波導引下配合熟練操作技巧，可以有效地使電極針周圍的區域完全燒灼，達到無殘存惡性腫瘤細胞。

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射頻燒灼術最大的優點是病患不需進手術房，沒有麻醉與手術的較高風險，只要在超音波室處理，前後約半小時即完成，傷口只有一個極細的針孔，不會留疤痕，通常治療後只須住院三天，目前已是肝癌治療的主流。

李元愷醫師分享1位治療成功案例52歲的林先生，肝癌發現前並不知本身有慢性B型肝炎，去年底因腸胃道出血及腹痛住院。未料腹部超音波檢查發現2.5公分肝腫瘤，經電腦斷層診斷為肝癌。仔細和病患、家屬及外科醫師討論治療方式後，建議進行根除性治療－開刀或腫瘤電燒。

病患決定先做電燒看治療效果如何，如效果不如預期再接受開刀切除。病患接受腫瘤射頻燒灼術後，效果良好且無併發症。目前術後已超過半年並無局部腫瘤復發，定期回本院肝膽科門診追蹤。不過李醫師表示肝癌電燒治療也不是沒有條件限制，若腫瘤過大或肝功能太差，腹水過多或凝血功能不佳，或是位置靠近血管或膽管，腫瘤無法以超音波清楚呈像者，可能皆無法以電燒治療，仍須經詳細評估。