厲鬼夜夜壓床呼吸難…80歲翁求神問卜無效　醫：老菸槍肺阻塞

▲鬼怪示意圖。（圖／達志影像）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化有名80歲楊姓阿公，近日總覺得胸悶難耐，日前晚上睡覺時更感覺像是被勒住脖子、無法呼吸，還嚴重到喘不過氣、感覺無法呼吸，因農曆7月到來，認為被魔神仔纏身，還四處去宮廟求神問卜，症狀竟然都沒有改善，命還差點快沒了。

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▲80歲老阿公懷疑被魔神纏身，半夜被鬼壓床。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

楊阿公誤以為慘遭魔神仔纏身，經家人協助送醫後，才發現是「肺阻塞」找上身；所幸，及時治療，再加上戒菸，才恢復正常的生活。彰化基督教醫院醫院胸腔內科主任林聖皓醫師表示，楊老先生主述會胸悶、喘咳，平常有痰的狀況，特別提到在晚上睡覺的時候，常常會因為胸悶睡不好，好像鬼壓床的狀況。

▲醫生說阿公是肺阻塞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經過Ｘ光檢查，看起來就是一個肺氣喘的現象，因為他有抽菸的病史，加上有咳痰喘的症狀，經安排肺功能確診為肺阻塞的個案，經過長效型的支氣管擴張劑之後，症狀得到顯著的改善。

▲醫師提醒走路爬樓梯喘，應該要看醫生。（圖／彰化基督教醫院提供）

彰基醫療長林慶雄指出，肺阻塞的早期表徵如晨間咳嗽、呼吸急促、喘不過氣等，易與氣喘、感冒混淆，且患者多半在40歲後才逐漸出現症狀，往往被歸因於老化所致，甚至多數人走沒兩步，爬沒三階就喘不停，仍未覺察不對勁，提醒民眾若症狀持續3周以上，就應該提高警覺。

林慶雄建議40歲以上抽菸者、職業暴露（暴露在粉塵、油煙、化學物質的環境）、65歲以上的長者或是有咳嗽、咳痰、呼吸困難、喘都應定期做胸部的X光、肺功能的檢查。

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