ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

50歲婦嗅覺喪失、視力模糊...竟是腦長7公分「嗅溝腦膜瘤」

ETtoday健康雲

嗅溝腦膜瘤。（圖／台北慈濟醫院提供）

▲一名50歲女性2年沒嗅覺，竟是嗅溝腦膜瘤作怪！（圖／台北慈濟醫院提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

一名年約50歲的吳女士2年多沒有嗅覺，聞不到任何味道，因為視力越來越模糊才就醫，沒想到竟是腦部長了一顆六到七公分的腫瘤，確診「嗅溝腦膜瘤」。醫師提醒，嗅溝腦膜瘤成因至今未明，少部分病人是因為家族遺傳的基因問題所引發。

收治該病例的台北慈濟醫院神經外科黃國烽醫師指出，腦膜瘤是起源於蜘蛛膜顆粒細胞的原發性腫瘤，大部分腦膜瘤長得很慢，可能存在五到十年，所以被發現時通常已長得很大，其中97%的腦膜瘤是良性的，另3%可能表現惡性特徵，長在前顱窩底篩板及其後方的腦膜瘤稱為嗅溝腦膜瘤。

請繼續往下閱讀...

「逐漸失去嗅覺，是嗅溝腦膜瘤的早期症狀！」黃國烽說，若單側無嗅覺，則可判斷腫瘤位置在單側，只是許多單側嗅覺障礙，會因另側補償，而被忽略，但如果腫瘤已橫跨兩側，則雙側嗅覺都喪失，又容易與過敏性鼻炎症狀混淆。

嗅溝腦膜瘤。（圖／台北慈濟醫院提供）

▲台北慈濟醫院神經外科黃國烽醫師。

視力減退，也是嗅溝腦膜瘤的常見症狀。黃國烽解釋，因腦部腫瘤會讓顱內壓增高、視盤水腫和繼發性萎縮，會使視力減退，也可能向後發展直接壓迫視神經，造成單眼或雙眼視力障礙。另外，腫瘤會影響額葉功能，可能引起精神症狀，病人會出現興奮、幻覺和妄想，也可能因顱內壓增高，病人表現出反應遲鈍和精神淡漠的狀況，少數還可能癲癇發作。

黃國烽強調，文獻資料顯示，嗅溝腦膜瘤的發生以女性居多，年齡分布以50到70歲最常見，因此有醫界人士認為，停經及更年期的身體變化可能與腫瘤的生長有關。

嗅溝腦膜瘤的嗅覺漸漸喪失、視力減退，以及出現精神症狀等情形，多是漸進式出現，也常與其他病症混淆，因此不易被發現，而延誤治療。黃國烽提醒，務必時時關注自己的身體變化，一旦嗅覺或視力出現異常，或是家人朋友對您的精神狀態提出反映，務必找專業醫師診斷治療，以避免發生不可挽救狀況。

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

關鍵字： 嗅覺喪失 嗅溝腦膜瘤 視力模糊 神經外科 黃國烽
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

長照2.0將推「升級版」　蔡英文：強化住宿機構照顧服務

森永牛奶糖之亂「只因用錯檢驗方式」　專家無奈：牙痛卻去看婦產科？

檢驗方法搞烏龍！森永牛奶糖含奶　食藥署拿掉不合格清單

雙北爆首例登革熱！衛生局抓孳生源「最高罰1萬5」

「喝醋」調血液酸鹼值...還能減肥？　醫揭關鍵真相！

蘋果「凹陷斑點」不是爛掉！專家解析「苦痘症」：是生理障礙

不喝咖啡就頭痛？「咖啡因戒斷6症狀」醫授改善關鍵！

小心冰淇淋生菌數超標！吃火鍋的「9大食安關鍵」你注意沒？

肝癌採用電燒　提供「微侵入治療」新選擇

厲鬼夜夜壓床呼吸難…80歲翁求神問卜無效　醫：老菸槍肺阻塞

讀者迴響

回到最上面