ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

糖尿病患能吃糖？醫曝「標準答案」除迷思...3徵兆一出得注意

ETtoday健康雲

記者林妤柔／綜合報導

糖尿病是一種常見的慢性疾病，需要靠飲食來控制血糖。不過很多人都懷疑，糖尿病患到底能不能吃糖？東華醫院副院長汪國麟就在《DR.汪怎麼說》中，為大家解答對糖尿病會有的疑惑，同時破除3個迷思，讓大家對糖尿病有更深一層的認識。

1.糖尿病只有肥胖者才得？

汪國麟直言，只有肥胖的人才得到糖尿病，是很大的迷思。肥胖固然是重要因素，卻不是唯一的因素。在歐美，肥胖引發糖尿病很常見，但台灣由於基因特質，對於肥胖或容易導致肥胖的飲食，其耐受性比較差，即使正常體重也可能罹患糖尿病。如果家人有糖尿病的話，得到糖尿病的機率也就更高。

請繼續往下閱讀...

2. 糖尿病可不可以吃糖？

汪國麟說「不可以！」第二型糖尿病因為胰島素阻抗，讓葡萄糖不易進入細胞，堆積在血液中，導致血糖升高。精緻澱粉類食物如糕點、餅乾、巧克力以及手搖茶等，為了增加口感，都加入大量且容易消化的糖，卻缺乏能延緩糖吸收的纖維，這些糖進入血液後，導致血糖快速攀升，使平時的血糖與藥物控制功虧一簣。為了維持最佳的健康狀態，他建議糖尿病患應禁止攝食高糖的精緻食品。

▲▼蘋果派,親吻,愛情,點心,甜點,情侶,愛人。（圖／翻攝自pixabay）
▲糕點、巧克力加入大量且容易消化的糖，進入血液後，易導致血糖快速攀升。（圖／翻攝自pixabay）

3.吃多、喝多、尿多就是糖尿病前兆？

汪國麟表示，吃多、喝多、尿多不是糖尿病的前兆，而是症狀。三多症狀的出現是因為血糖濃度太高，排到尿液中產生利尿作用，因此就會尿多，使得身體缺乏水分，所以會口渴而多喝水，造成喝多；血糖高是因為胰島素阻抗，讓血糖無法進到細胞裡，造成細胞飢餓，從而想吃更多的食物來抑制飢餓感，最後就會吃多。

第二型糖尿病的形成不是幾天或幾個月，而是歷經數年或數十年的時間。汪國麟說，糖尿病初期沒有任何症狀，如果已經到達吃多、喝多、尿多的程度，表示糖尿病已經到比較嚴重的地步，千萬別以為是前兆而掉以輕心。

關鍵字： 汪國麟 DR.汪怎麼說 糖尿病 健康百科
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

東南亞病媒蚊超殺！台屈公病及登革熱疫情蔓延...這4國家列第一級注意

電子菸比較健康？雙方論戰醫曝「殘酷真相」...癮君子竟吸進這些！

感染恐併發腦炎！醫破解「嬰兒玫瑰疹7迷思」...這年齡是高峰期

音樂能刺激腦！醫曝「4招」挑好育兒音樂...爸媽趕快記起來

交往後本性全露！4星座女一談戀愛「公主秒上身」...你家寶貝也這樣？

「別坐那電梯！」醫不信邪遇門狂開...爆氣吼「1句話」秒平息

左撇子比較聰明？醫曝「3原因」公布論戰真相...下次別再爭辯啦！

大姨媽來頭超暈！醫曝「吃這些」緩經前不適...腹痛可按2穴道

影／初經煉丹！古代經血「藥處多」連皇帝都愛...宮女崩潰到要勒死他

水蓮cp值高！熱量炸低堪稱「減肥好拍檔」...配這些炒更加分

讀者迴響

回到最上面