糖尿病患能吃糖？醫曝「標準答案」除迷思...3徵兆一出得注意

記者林妤柔／綜合報導

糖尿病是一種常見的慢性疾病，需要靠飲食來控制血糖。不過很多人都懷疑，糖尿病患到底能不能吃糖？東華醫院副院長汪國麟就在《DR.汪怎麼說》中，為大家解答對糖尿病會有的疑惑，同時破除3個迷思，讓大家對糖尿病有更深一層的認識。

1.糖尿病只有肥胖者才得？

汪國麟直言，只有肥胖的人才得到糖尿病，是很大的迷思。肥胖固然是重要因素，卻不是唯一的因素。在歐美，肥胖引發糖尿病很常見，但台灣由於基因特質，對於肥胖或容易導致肥胖的飲食，其耐受性比較差，即使正常體重也可能罹患糖尿病。如果家人有糖尿病的話，得到糖尿病的機率也就更高。

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2. 糖尿病可不可以吃糖？

汪國麟說「不可以！」第二型糖尿病因為胰島素阻抗，讓葡萄糖不易進入細胞，堆積在血液中，導致血糖升高。精緻澱粉類食物如糕點、餅乾、巧克力以及手搖茶等，為了增加口感，都加入大量且容易消化的糖，卻缺乏能延緩糖吸收的纖維，這些糖進入血液後，導致血糖快速攀升，使平時的血糖與藥物控制功虧一簣。為了維持最佳的健康狀態，他建議糖尿病患應禁止攝食高糖的精緻食品。



▲糕點、巧克力加入大量且容易消化的糖，進入血液後，易導致血糖快速攀升。（圖／翻攝自pixabay）

3.吃多、喝多、尿多就是糖尿病前兆？

汪國麟表示，吃多、喝多、尿多不是糖尿病的前兆，而是症狀。三多症狀的出現是因為血糖濃度太高，排到尿液中產生利尿作用，因此就會尿多，使得身體缺乏水分，所以會口渴而多喝水，造成喝多；血糖高是因為胰島素阻抗，讓血糖無法進到細胞裡，造成細胞飢餓，從而想吃更多的食物來抑制飢餓感，最後就會吃多。

第二型糖尿病的形成不是幾天或幾個月，而是歷經數年或數十年的時間。汪國麟說，糖尿病初期沒有任何症狀，如果已經到達吃多、喝多、尿多的程度，表示糖尿病已經到比較嚴重的地步，千萬別以為是前兆而掉以輕心。