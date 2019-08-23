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蘋果西打有懸浮物「下架166萬瓶」　製造日期3/5-8/18皆可退貨！

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蘋果西打。（圖／新北市衛生局提供）

▲衛生局接獲大西洋飲料股份有限公司通報蘋果西打疑似有變質問題。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

新北市衛生局昨（22）日接獲大西洋飲料股份有限公司主動通報7月4日及7月18日製售寶特瓶裝之「蘋果西打（2000mL）」產品，經民眾客訴反映有懸浮物，該公司自8月19日主動停止問題產品生產線，並採預防性下架及回收3月5日至8月18日生產的166萬瓶，於8月24日前完成下架，預計9月30日前回收完畢。

新北市食品藥物管理科科長楊舒秦指出，22日接獲業者主動通報，立即至市面抽驗該規格產品，目前尚在檢驗中，倘產品涉有變質或腐敗情形，可依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第1款之規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；並依據新北市食品安全衛生管理自治條例第11條規定，應即主動停止製造、加工，於24小時內通知產品販賣或物流據點下架。

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楊舒秦說，目前有關該產品生產製造問題，已移請所轄桃園市衛生局至工廠調查，消費者如購買案內產品製造日期為108年7月1日至8月18日批號，可持購買發票或產品向原購買通路辦理退換貨，另擴大回收製造日期為108年3月5日至6月30日批號，也可持未開封產品辦理退換貨，或撥打大西洋公司客服專線0800-241-548及(02)29820061，由該公司指派專人辦理相關事宜。

蘋果西打。（圖／新北市衛生局提供）

▲蘋果西打疑似有變質問題。

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關鍵字： 蘋果西打 大西洋飲料股份有限公司 新北市衛生局
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