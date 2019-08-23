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兒狂嗑薯條…逼瘋媽！醫親授一招「看到就怕」　網激推：真的有用

點評:讓他吃到怕，就不想吃了…
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番茄醬,蕃茄醬,薯條。（圖／Pixabay）
▲小孩超愛吃薯條讓爸媽超頭痛，醫師親授一招「吃到怕」。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

受到飲食西化的影響，網友們愛吃炸薯條、炸雞漢堡等高油高熱量食物，就連小孩們也凍未條！有醫師在臉書分享，門診遇到苦惱媽尋求方法，想戒除孩子「一直吃薯條」的壞習慣，但吃薯條真的不好嗎？他除了有另一番見解外，更分享自家女兒因「洪水治療法」不敢再吃，讓網友大讚：「真的有用！」

「柚子醫師」陳木榮在臉書PO文「有沒有辦法可以讓他不要一直吃薯條？」分享昨日門診媽媽的困擾，炸得金黃香脆的薯條沾著酸甜番茄醬，幾乎無人抵擋得了它的美味。但吃薯條真的不好嗎？他認為，小孩常吃而影響其他食物的攝取是個問題，但若只是偶爾吃，並注意烹調方式別太鹹，孩子們也未因吃薯條而不吃其他食物，「那吃薯條好像還真的沒什麼壞處。」

▲▼吃貨,女童,吃飯。（示意圖／CFP）
▲現在小孩愛吃炸雞、薯條、漢堡，也讓身材漸漸橫著長。（示意圖／視覺中國）

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為人父母不希望孩子一直吃薯條，該怎麼辦？陳木榮指出，最立竿見影的方法，唯有請家長們別買薯條，其他方法似乎都沒用。並分享自家女兒也超愛吃薯條，但前陣子全家到美國黃石公園及優勝美地旅遊時，因找不到好吃的中餐廳，因此「每一餐都吃漢堡、薯條、牛排」，連續10多天瘋狂吃一樣的食物，實在很膩。

返台後陳木榮偶爾會外食，某天問女兒「今天吃薯條好不好？」卻意外得到「我不要！我…絕對…不要…吃…薯…條…」的答案，「吃到怕」也順利解決了小孩愛吃薯條的習慣，讓網友們超驚訝。

因為一連10多天都吃薯條，導致小孩一聽到這2個字心生恐懼，網友笑稱「洪水治療法」真的超有用！許多人也分享經驗，「小時候去香港，大人們每天都大啖海鮮；小孩們都被帶去吃麥當勞，整整四天從早到晚都吃麥當勞，回來後，我至少10年沒踏進麥當勞」、「我孩子之前也很愛吃餅乾。我就每天都讓她們吃，吃了半年後，小孩一點都不愛餅乾了」、「沒錯！讓他連吃幾天他就不會想吃了，越不讓他吃他就越想吃」、「愛吃就讓你吃到怕」。

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關鍵字： 飲食健康 薯條 炸薯條 柚子醫師 陳木榮
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