衰染梅毒！他GG紅腫「狂掉屑」　妻驚曝：2年沒有了…原因曝光醫驚呆



▲男子下體出現紅腫且全身掉屑，染上梅毒意外揭發超複雜性關係。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導



醫院裡的泌尿科、婦產科門診中，醫護人員常會聽到讓人驚呆掉下巴的案例！一名男子在幾週前生殖器出現紅腫，不痛不癢認為有機會自癒，3、4週過去全身卻開始脫屑、起紅疹趕緊就醫，被醫師診斷出染上性傳染病「梅毒」，這時妻子語出驚人：「我們2年沒有（愛愛）了」，意外揪出超複雜的男女關係。

私生活太複雜，染上性病傳染源頭超難查！正妹護理師許藍方在《醫師好辣》節目中分享，在泌尿科門診曾遇一名全身脫屑、起紅疹的男子就診，一問之下發現他早在3、4週前生殖器就冒出紅腫東西，因不痛不癢以為會自癒而未就診，直到全身「出問題」檢驗確診染上性病梅毒。

醫師建議，一旦染上性傳染病，為了避免「乒乓球效應」，必須帶性伴侶一起就醫檢查。此時遇男子太太抱著小孩走進門診，聽到他們的對話急問「說什麼，說什麼？」話題就此打住，護理師也識相地提醒她，在這段期間要避免發生性行為，卻換來妻子驚爆：「我們已經2年沒有了。」意外揭開老公在外面有小三的殘酷真相。



▲男子妻子一句話揭開老公在外亂搞的真相。（圖／截自《醫師好辣》Youtube）

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許藍方說，一問才發現男子剛從對岸出差回來，隔沒幾天卻接到同樣染上梅毒的小三打來飆罵：「你到底帶了什麼東西給我，為什麼會有這種問題？」但讓人傻眼的是，小三本身也有家庭，為了幫自己脫罪，竟裝傻質問先生「你是去外面幹什麼？為什麼我會感染。」本只想掩飾自己因小王而染病，卻意外揭發小三老公也在外面亂搞，有如八點檔的劇情讓醫護當場驚呆。



面對錯綜複雜的男女關係，許藍方也呼籲，在不安全的性行為，或是與對方未完全熟識情況下，建議使用保險套較安全。她也解釋，一般梅毒第一期會有硬性下疳的問題，生殖器出現病灶卻無痛覺，大約3～4週後會有全身性症狀，在這段期間至第三期，甚至後面的潛伏期若未好好治療，除了病情越趨嚴重外，也會影響性伴侶，強調即早發現即早治療的重要性。