怕餵寶寶吃毒奶？媽媽「不敢貼貼布」忍痛痠炸　婦產醫說話了



▲很多媽媽怕影響寶寶健康，即使全身痠痛不適都不敢貼貼布。（示意圖／南投醫院提供）

圖、文／健談



新手媽媽總免不了要抱小孩、餵奶等，長時間固定姿勢的結果，痠痛也跟著報到；然而，哺乳期間若使用痠痛貼布，藥效會不會影響寶寶的健康呢？王立文婦產科診所施俊宇醫師表示，痠痛貼布的藥效經皮膚吸收是不至於影響寶寶健康，但仍建議若有痠痛問題時，最好先諮詢醫師診斷，先找出病因再對症下藥，更能改善不適症狀喔。



▲醫師指出，以上兩種藥布於哺乳期間皆可安心使用。（圖／健談授權提供）

哺乳媽媽常要抱小孩、陪睡、奶睡，腰痠背痛、肩頸僵硬、媽媽手等都是常有的事，但哺乳期間可以使用痠痛貼布嗎？施俊宇醫師表示，市售貼布種類眾多，包括像是溫熱感或涼感的貼布，主要是藉由辣椒膏或薄荷的成分，能短暫讓皮膚感到溫熱或涼爽，也僅能暫時紓緩疼痛；這類的貼布其實不具藥性，所以哺乳期間可安心使用。

而另一種具有藥性的貼布則以消炎止痛貼布為主，其成分主要為非類固醇的抗發炎藥物，貼在皮膚上藥效會經由皮下吸收，但不至於會影響哺乳媽的乳汁品質，也不會影響寶寶健康，媽媽可無須過度擔憂。

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然而，施俊宇醫師也提醒，貼布只能治標，無法治本，若痠痛問題持續發生，建議諮詢醫師診斷，先找出關鍵病因再對症下藥，才能真正緩解不適症狀。

哺乳相關問題，建議諮詢「婦產科」

諮詢專家：王立文婦產科診所施俊宇醫師

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