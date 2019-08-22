澳洲安寧品質監測証實　居家安寧比安寧住院癌患症狀更受緩解

▲澳洲蒙納許大學的Johnson Claire教授，介紹澳洲緩和品質計畫。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

澳洲蒙納許大學的Johnson Claire教授22日在花蓮慈濟醫院舉辦的「2019以病人為中心照護國際研討會」，介紹澳洲緩和品質計畫時指出，根據澳洲政府建立安寧照顧品質監測，末期病人在接受安寧緩和療護後，從PCOC的大數據顯示，症狀皆能夠受到控制，尤其居家安寧比安寧住院病人症狀容易受到緩解。

花蓮慈濟醫院慶祝三十三周年院慶，八月二十二日與花蓮縣護理師護士公會、台灣安寧緩和護理學會、中華民國護理師護士公會全國聯合會，舉辦為期兩天的「2019以病人為中心照護國際研討會」，邀請海內外六位專家學者，分享安寧照護品質、護理人文關懷等議題及經驗。全會吸引超過一百位的學員參加。國民健康署署長王英偉則是透過視訊與Johnson Claire教授交流。

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▲▼「2019以病人為中心照護國際研討會」，吸引超過一百位的學員前來花蓮慈濟醫院參加。

花蓮慈濟醫院副院長羅慶徽表示，這次研討會的主題是「以病人為中心照護」，與花蓮慈院宗旨「人本醫療、尊重生命」相呼應，是花蓮慈院啟業三十三年來的堅持，未來也會持續朝這方向前進。

護理部主任鍾惠君指出，護理人員的照護重點，不單是只有疾病，而是全人的照護，所以藉由邀約國內外的專家學者，分享安寧照護品質、人文關懷，希望透過交流學習，提升護理人員關懷和以病人為中心的照護能力，進而帶給病人最完善的全人照護。

專題演講的六位專家，分別是來自澳洲蒙納許大學的Johnson Claire教授，介紹澳洲緩和品質計畫；華中科技大學同濟醫學院醫藥衛生管理學院劉義蘭教授，分享關懷理論；華中科技大學同濟醫學院醫藥衛生管理學院科護士長副主任護師周文娟，分享骨科人文關懷示範病房創建；花蓮慈院專家包括細胞治療中心免疫治療科副主任胥愛璽分享「以病人為中心：癌症治療新趨勢的細胞療法」；護理部督導李彥錚分享2018年獲得的國家生技醫療品質獎護理照護服務類銅獎肯定的「病人為中心照護-導尿管疼痛不適」主題；心蓮病房副護理長江青純分享遠距雲端緩和居家照護。

▲課程空檔國民健康署署長王英偉與Johnson Ciaire教授及心蓮病房團隊，視訊討論國內安寧緩和醫療照護品質的現狀。

根據經濟學人調查，澳洲的安寧療護品質為世界第二，Johnson Claire教授指出，澳洲政府建立安寧照顧品質監測（palliative care outcome collaboration，PCOC），訂定安寧療護標準流程；需達標準，政府才會給付醫療費用，並依據末期病人進階照護計畫（照護需納入病人面對死亡的目標、價值觀、信念及其個人偏好），連結社區護理人員及轉介服務等等。依據PCOC統計，澳洲每年約有四萬人接受安寧緩和療護。而末期病人在接受安寧緩和療護後，從PCOC的大數據顯示，症狀皆能夠受到控制，尤其居家安寧比安寧住院病人症狀容易受到緩解。

課程空檔國民健康署署長王英偉，也把握時間與Johnson Claire教授及心蓮病房團隊視訊，透過交流討論國內的安寧緩和醫療照護品質的現狀。護理部副主任王淑貞表示，六年前花蓮慈院開始推動安寧療護遠距整合性照護服務平台計畫，可以借鏡澳洲的安寧照顧品質監測（PCOC），提升院內雲端照護系統的完整性。