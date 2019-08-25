16歲第1次就失敗！他「一天3次玩壞」崩潰：都軟軟的　專家說話了



▲年輕男一天DIY3次，勃起狀況都正常，卻在真正性愛時不行了超崩潰。（示意圖／記者陳俊宏攝）



撰稿：李佳蓉

諮詢專家：相性幸福健康管理中心／性福導師許雅雯

Q：我是一位年輕人才20歲，在16歲的時候「第一次失敗」，往後就有點陰影，在想是不是自慰太多，因為以前很常自慰，一天至少都2、3次，到現在也曾經在很自然的狀況下成功性愛過。但也有很多次，很硬督進去就漸漸變軟，我曾經懷疑過是我身體的問題，就用「郵票的方式」觀察我的勃起狀況，跟我每天有沒有晨勃，發現都沒問題都很正常...而且自慰也都很正常沒問題，可是真正的性愛就會發生「漸漸軟掉」或「射不出來」的狀況，而且好像我在愛愛的時候並沒有感覺很舒服...到底是發生什麼事？



▲專家指出，導致逐漸軟掉的原因有很多，年輕就遇到硬度問題，大多與心理有關。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

性福導師許雅雯解釋，在臨床經驗中，年紀輕就遇到硬度問題的個案，基本上都較偏向心理層面。而個案在文中有提到自己有做過「郵票檢測」，自述都很正常；在性愛上也有成功過，只是有多次勃起之後漸漸變軟的情形，後續還有射不出來與感覺並不舒服這些情況出現。她認為，這些都有連帶關係，當一個人在性愛時感覺不舒服，或是感覺不到興奮，即便硬度夠了，也達不到射精的點，使得久而久之可能變成射精困難的問題。

再來，許雅雯也說，個案沒什麼興奮感，也會導致逐漸軟掉的情形，進而衍生出「勃起功能障礙」的問題，因此才會說是息息相關。以上前提為假設原因是興奮度不夠，實際上即便為同一個性問題的結果，影響的原因仍有很多種，建議個案需要問問自己是否為擔心、焦慮或是其他心理上的因素而影響後續反應，才有辦法從中拔除，進而獲得改善。