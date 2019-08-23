甜爆了！這5大星座「唱反調＝超級愛你啦」…你家調皮baby上榜沒？



▲你的另一半不擅表達，總是喜歡跟你唱反調來說愛嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

文／亞提米斯

有些人就是喜歡在嘴上佔便宜、唱反調，或是嘴硬、就是不喜歡用比較一般的方式去表達自己的愛意，反而喜歡用比較逆向思考的方法來表現愛，也有些是因為不愛把話講明講直怕會傷到對方，只好用唱反調的方式去迂迴表達自己的想法，但其實在內心深處的想法卻是充滿了愛意，嘴上的表現卻是完全不落下風，全然的刀子嘴豆腐心，哪些星座容易是這樣談戀愛呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

1.獅子座：

從小開始就喜歡欺負自己喜歡的人，把對方弄哭很有成就感，不喜歡你連甩都不會甩你。

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也算是種想要引起對方注意的想法，獅子座其實沒有辦法忍受自己被「無視」的感覺，獅子座喜歡被重視的感覺，他們會用很多方式去宣誓自己的存在感、去宣誓自己就在這裡，絕對不能夠被忽視，在談戀愛當中更是如此，獅子座是極度需要被情人深深重視的個性，否則獅子座會覺得對方不夠愛他們。

很多獅子座從小也就有一種不良習慣就是喜歡去欺負欺壓自己喜歡的對象，對方的反應越是冷漠或無感，獅子座就越喜歡去玩去弄去找這個人的麻煩，說穿了也不過就是用盡心機的要讓對方知道獅子座的存在、用這種方式去拉近距離。

這樣的方式也總會讓獅子座習慣性的對去找自己喜歡的人麻煩，包括是已經跟自己在戀愛當中的對象，獅子座也會有空沒事的喜歡找找對方麻煩、整整對方，聊天講話時也會有空沒事唱唱反調，讓對方有點小不開心、生點氣，再把氣氛拉回浪漫當中，有些獅子座是這方面的高手，會讓對方又哭又笑，技術差一點就會害得兩個人吵起來。

只能說獅子座就是隻大貓，他們天生就有種貓的個性因子存在，有時候玩弄別人的情緒、刺激一下對方，看對方反應不急或是帶點憤怒的狀態是還滿好玩的，獅子座會覺得在這樣強烈的情緒反應表現下，其實明顯的呈現出的是需要對方的關注。

這是一種表示愛意和在乎的動作，雖然對方不見得會覺得很好受，可是也代表著獅子座的關注和在意，如果不在意的話，獅子座其實會想去做別的事情幫自己找樂子，或是跟自己的好朋友混在一起，只有對於自己喜歡、想要多關心的對象才會特別去向對方「製造問題」，當然這也可以說是一種幼稚，換個角度來說，這也是種戀愛相處情趣吧？



▲天蠍座喜歡和另一半開玩笑，但有時對方反應激烈，小心引火上身。（示意圖／網友茉莉提供）

2.天蠍座：

簡言之，一直都是口嫌體正直的百分之百代表典型星座人物。

這是個愛說反話、不愛說心裡的真話、喜歡耍神秘藏東藏西的一個星座，這樣的他們會有安全感，因為被捉摸不清的天蠍座才覺得自己更有空間，如果被放在放大鏡下被看得很仔細，天蠍座是會有強烈的不安全感和驚恐，就算是在戀愛當中，天蠍座在面對另一半時、他們仍然非常在意自己是不是還保有神秘感。

而且許多天蠍座會有個習慣，就是無論如何就是一定要「雞蛋裡挑骨頭」，他們倒不見得是處女座那種完美主義作祟，而是天蠍座天生有種「見不得別人好」的妒意，這個星座向來善妒、雖然天蠍座從來就不承認，天蠍座只覺得「這世界上沒有絕對完美的事物」，所以無論如何都一定會有缺點，因此請不要隨意「造神」。

對外人，天蠍座是不會留情的，不管是嫉妒還是故意想要找麻煩，總之天蠍座就是很自然的會去挑別人的毛病，對於自己的情人也是很難不去找麻煩，出手當然還是會輕一點的，只不過下手輕一點卻還是會讓另一半覺得不舒服。

如果是開開玩笑唱反調也就算了，天蠍座是還滿經常玩笑開過頭，又是「只許天蠍放火、不許別人點燈」的個性，如果情人的反應比較強烈，很多天蠍座脾氣一來也就會跟另一半對抗到底，使得本來不過是小小的鬥嘴情趣，卻反而變成一場世界大戰。

天蠍座也還滿明白自己這種脾氣的，往往談過幾次戀愛之後就會抓到一些竅門，知道該控制在怎樣的範圍當中才不會整個場面失控，免得讓原本的情趣變成情變。只是，如果天蠍座下手就是強烈的失控，那其實坦白說，該是這個天蠍座吃醋了。

對自己所愛的人非常的在意、非常非常非常的在意，天蠍座會希望自己在對方的心裡就是穩坐第一名，所以如果天蠍座一整個唱反調的態度是惡狠狠或是殺氣很重，不單純只是酸一下或是諷刺性的講個幾句，那八成是身為情人的你講了哪些話去踩到天蠍的地雷，才會引發了天蠍座有如山洪爆發一樣的醋意。

3.摩竭座

講白了又怕你受傷，不講話又說我太悶，那轉個彎跟你抬槓，你總會明白我的意思了吧？

這是個向來都很清楚自己講話很不重聽的星座，許多摩羯座太清楚自己不中聽的話一講出去，恐怕後果是會很可怕的，對於一般人、摩羯座是可以不去在意，他們平常很習慣講話很直很強烈，但是對於自己心愛的人，很多摩羯座都很清楚，有些話講出去就是潑出去的水，可能讓對方整個腦沖血到翻臉的地步，所以還是不要講會比較好。

摩羯們也很明白，不講話其實也不對，溝通很重要、但是要「有效溝通」，但這也就構成了摩羯座很大的矛盾，他們通常個性很成熟、也看過很多人情世故，這樣的摩羯座對於自己的戀人的很多行為有時候真的沒辦法簡單接受，因為摩羯座會很主觀的去認為「某些話某些行為就是不該說不該做」，因而會有比較直接的勸阻或勸解。

這是種「關心」，但從摩羯座的嘴巴裡頭講出來卻反而比較像是「命令」，在經歷過許多的「不良經驗」之後，許多的摩羯座也就很自然的開始學習比較有彈性一點的表達方式，或該說是，很多摩羯座也懂得該怎麼樣去「耍嘴皮子」。

他們深知自己其實太嚴肅，如果這麼嚴肅下去是會在愛情裡帶給對方許多壓力和不愉快，那麼改換一點方式，用比較輕鬆的語氣、甚至於是「白目」的語氣跟對方唱反調、用很多的話去「刺」一下對方、讓對方有點小小的不開心卻又不會真的發火，達到「點醒」對方的一個目的，這樣子往往比較不會傷感情。

跟心愛的人鬥嘴抬槓是很多摩羯座會選擇的模式，當然唱反調是最常見的運用手法，這最簡單、最能夠「比較清楚」表達出自己想表達的意思，也會讓摩羯座用比較輕鬆開玩笑的態度去跟對方作「有效溝通」，當然也有比較滑頭或太過世故的摩羯座，那就會變得「非常白目」，他們本身講話就很硬也不容易反駁，一旦整個「白目」起來，那就會有種玩過頭玩過火的情況，反而會引起另一半的大抓狂。

摩羯座是沒有惡意的，比起不講話或訓人，他們還是白目點好了。



▲和水瓶座交往前，要有心理準備會被整很慘。（示意圖／記者李佳蓉攝）

4.水瓶座

這樣叫做唱反調？我一點都不這麼覺得耶！你跟我交往的時候不就知道我是這樣了嗎？

如果你跟水瓶座交往前沒有一點點這樣的心理準備，那大概在這段愛情裡面你會被整得很慘。他們就是種天生神經接錯線的星座，很多水瓶座常會有突如其來的意外想法，而且可能完全是說不出理由的，水瓶座還能夠說得相當的篤定、堅持、更讓你會有種錯愕，為什麼水瓶座嘴裡總會「突然」講出這種跟你「唱反調」，或該說是找你麻煩的話。嚴重一點的，有些水瓶座要跟你唱反調還不會看場合，甚至於會讓你有種「嚴重被吐槽到無地自容」的感覺。

水瓶座從來就不是故意的，他們經常就像是被電電到或被雷打到一樣就突然冒出一句話，常是打翻你原本跟他們正在討論的事情，水瓶座往往還滿堅持他們的論點，這並不是來自於某種直覺，而是來自於水瓶座天生的跳躍性思考，他們的思考超快、雖然不見得是照一般人的思路，但他們整理和思考出的答案卻往往都還滿有道理的。

有點像是跳脫一般的框框去想事情，水瓶座想事情的角度總是和一般人不太相同，也就還滿容易給人唱反調的感覺，在戀愛裡頭更是這樣，加上許多水瓶座的情人講話都非常的「隨性」，好吧，應該是「隨便」，他們的態度比較輕浮或看起來不是太認真，更讓很多跟水瓶座談戀愛的人覺得，水瓶座的人唱反調是「故意」的。只不過，如果你和水瓶座談戀愛的話，通常你也應該早就知道水瓶座的人就是常有這種「驚人之言」，坦白說久了你也應該習慣了。

但也因為從小「嚇」過很多人、也招來過不少的困擾，很多時候水瓶座越有年紀就越是閉嘴不說，只用很社交的態度去掩蓋自己真正跳躍式的想法，而在最愛的人面前其實根本不需要去掩蓋些什麼，他們能夠很自在的去跟你「唱反調」，也就代表著水瓶座把你當自己人、是愛你的、在你面前是沒有太多警戒心。

5.雙子座

光只會講「我愛你」久了真的很無聊，跟我不熟的人我還不屑跟他們唱反調呢！

有時雙子座真的只是單純吃飽太閒，在很多時候也都只是單純的想要跟製造一點戀愛當中的趣味，至少可以讓這段愛情變得更有趣一些。對許多雙子座而言，語言的使用是極度重要的事，有沒有共同的話題可聊、有沒有辦法聊得很開心、兩個人之間聊得越多就代表感情其實還是非常熱絡的，他們天生就很愛講話，而且是不論順著講、倒著講就有他們自己的一套道理，也因為如此，一直講相同的話就只會讓雙子座覺得很無趣。

很多雙子座都不喜歡「講輸」別人，不管是吹牛或是吵架，嘴巴上一定不能輸、就算是自己理虧也不能在嘴上有輸人的地方，就算是面對自己最愛的另一半也是如此，有一半的雙子座是百分百的牙尖嘴利、剩下的另一半是伶牙俐齒，談起戀愛時他們的鬼靈精怪的腦袋總也會常常閃過很多不同的想法，靈活度太低的另一半就會被整得很慘。

簡單來說就是，當你跟你的雙子座情人提起某些事或某些想法，他們可能在第一秒鐘就否決你，但是卻在隔天告訴你他們又決定用你說的方法，顛三倒四、變來變去其實就是雙子座本身最常有的態度，他們向來就是如此的「靈活」。

許多雙子座其實很討厭很笨的人，他們是腦袋轉很快、很聰明、反應很靈敏的人，一般人的反應和口才都不見得能夠勝得過雙子座，而很多雙子座也會因此有種聰明帶來的優越感，對於他們覺得太笨的對象，雙子座是連開口都懶得開口，除了他們覺得這一點都不好玩之外，也根本就覺得沒辦法跟這樣層次的對象溝通。

可是，面對自己心愛的對象，就算這個人有多笨，雙子座愛到了就沒辦法不管，有時候嘴上唱反調是一種他們自以為的「訓練」，也可以說是，遇到雙子座不愛的人、再怎麼訓練這個人都不會覺得有趣只會覺得浪費時間，但面對自己愛的人，不管怎麼整都會覺得對方生氣或不開心的模樣其實也還滿「可愛」的。

本文作者：亞提米斯，星座塔羅專欄作家，亞提米斯相信：每個人都能夠掌握自己的命運、開創自己的未來。美好的未來永遠是要靠自己去開拓的，只要用對方法，幸福就離我們不遠。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅