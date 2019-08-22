幫人篩檢乳癌護理師也罹癌 　「疑癌追緝王」羅東博愛幫到自家人

▲羅東博愛醫院一名護理師幫人篩檢乳癌，發現也罹乳癌原位癌，經醫院治療復原良好。（圖／羅東博愛醫院提供）

記者游芳男／宜蘭報導

「原位癌」非癌，極早期發現可及早應變，幫人篩檢乳癌的羅東博愛醫院乳房超音波室一名護理師，因年齡屆滿45歲，被院方提醒可進行乳癌篩檢，篩檢後意外得知罹患乳癌原位癌，驚訝之餘，仍積極配合醫師的治療計畫，並安排手術日期與術後癌症治療，目前只需定期服用口服藥物與定期追蹤即可控制，復原狀況良好。

羅東博愛醫院表示，原位癌，雖名為「癌」，但與大眾熟知的「癌症」不同，治癒率達90％以上，通常只需以手術切除病灶，可視為尚未病變或侵襲至器官組織的癌症0期。

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羅東博愛醫院腫瘤醫學中心主任陳培勳表示，極早期發現原位癌，治癒率高，也可避免後續治療上讓人難忍的不適感和繁瑣治療過程。

羅東博愛醫院近年來，為民眾規劃癌篩單一窗口，讓民眾一天內可完成就診和篩檢流程。以口腔癌症篩檢為例，癌篩窗口與耳鼻喉科、牙科之間已建立快速篩檢通道，民眾填寫完檢查單後，由癌篩個管師為民眾掛號、帶領民眾至診間，就可免排隊、優先檢查，是一條便民的「綠色通道」。且若是篩檢報告異常、需要回診，癌篩個管師也會為民眾安排特別門診或醫師門診進行諮詢。

▲羅東博愛醫院每週6天在門診醫學大樓顧客服務中心開設癌症預防篩檢窗口，提供民眾免免費四癌篩檢。（圖／羅東博愛醫院提供）

羅東博愛醫院每週6天，在門診醫學大樓顧客服務中心，開設癌症預防篩檢窗口，提供民眾免費四癌篩檢（口腔癌、乳癌、子宮頸癌、大腸癌），2018年全年度服務人次達1萬7千935人，並確診出30例癌症病人，其中多為0期的原位癌，且篩檢呈陽性的個案追蹤率也達99.12%，高出全國陽性個案追蹤率94.07%，蟬聯衛福部國健署2019年四癌篩檢「疑癌追緝王」區域醫院第1組第1名殊榮。

▲羅東博愛醫院蟬聯衛福部國健署2019年四癌篩檢「疑癌追緝王」區域醫院第1組第1名殊榮。（圖／羅東博愛醫院提供）

癌篩個管師陳惋晴表示，從大力鼓勵民眾接受健康篩檢，到檢查異常複檢這過程，個管師其實投入相當大的心力，像是女性最害怕的乳房攝影檢查，她們會分享自身的檢查經驗，以減少病人的不安感。後續檢查若有異常，也常需居中安撫與解說，協助穩定的情緒，有時甚至會陪同回診或聽取報告解釋。

陳惋晴說，這些年，她看見很多早期癌友，因及早發現，在後續治療上都能減緩不適感和繁瑣的治療過程，這些欣慰再再化成管理師們工作上的動力及成就感，而此次獲獎，不僅大大激勵癌篩小組，也逐步實現羅東博愛醫院引領宜蘭鄉親成為全國最健康縣民的願景。

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