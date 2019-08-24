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胃藥吃太多會怎樣？藥師「一張表」解釋...便秘、腹瀉、胃酸分泌都可能

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▲藥,保健食品,吃藥,吃保健食品。（圖／記者嚴云岑攝）

▲吃藥得注意劑量，資料照。（圖／記者嚴云岑攝）

文／藥師陳宜萱

Ｑ：胃藥服用過量會有什麼副作用？

俗稱的「胃藥」或稱胃乳片、胃乳或胃散，其實只是胃藥中的一類，正確來說應該叫「制酸劑」，常含有鎂、鋁、鈉或鈣鹽成分，有單方也有複方製劑，主要用來緩解因為胃酸過多引起的不舒服或灼熱感。

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大部份的制酸劑都是指示用藥，屬於相對安全性高的藥品，民眾可以自行在藥局或者藥房購買，即便如此，若長期過量服用，也會對身體造成影響，產生副作用。

列舉常見的成分及副作用如下：

▲胃藥服用過量會有什麼副作用。（製表／洪巧藍、資料來源／藥師公會）

▲胃藥服用過量會有什麼副作用。（製表／洪巧藍、資料來源／藥師公會）

胃酸在體內可殺大部份細菌、幫助藥品吸收。若長期服用胃藥，會抑制胃酸分泌，胃內pH值上升，導致胃腸細菌過度生長，造成壞菌入侵。因此在使用胃藥時，要依照建議劑量使用，若胃不舒服的症狀反覆出現，仍應該就醫診治，而不是長期服用成藥，延誤了病情。

★本文經中華民國藥師公會全國聯合會授權，摘自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》。

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關鍵字： 藥師站台 藥師陳宜萱 胃藥
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