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遭虎頭蜂圍攻！背部狂冒粉色腫包...醫5點警告：用手擠毒液更慘

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▲▼。（圖／嘉義市政府消防局提供）

▲男子遭虎頭蜂螫傷，背部全是紅紅的腫包。（圖／嘉義市政府消防局提供）

記者謝承恩／綜合報導

日前嘉義一名53歲王姓民眾因在砍樹木突遭虎頭蜂整群襲擊叮咬，全身刺痛哀號不已，朋友緊急通報救護人員，要求盡快送醫。救護人員到場後，立即評估患者生命徵象並安撫情緒，為避免患者因過敏性反應導致呼吸困難，給予面罩給氧，立即送往衛生福利部嘉義醫院續作診治。

嘉義市政府消防局提醒，若遇到虎頭蜂螫傷反應會有「癢、暈眩、胸部不適、眼瞼嘴唇等部位明顯腫脹；嚴重者則可能會產生喉頭水腫、呼吸困難、身體虛弱、乃至休克反應」。若不慎被虎頭蜂螫傷的緊急處理方式為：

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1、虎頭蜂螫針常連有毒囊，切忌用手捏起，以免擠出更多毒液進入身體。

2、局部傷口處理：可使用乾淨塑膠袋包覆冰塊於患處冰敷。

3、若產生過敏性休克：注意保持呼吸道的暢通

▲▼。（圖／嘉義市政府消防局提供）

▲若不慎被虎頭蜂螫傷趕快撥打119將病患送至急診室進行緊急處置。（圖／嘉義市政府消防局提供）

4、若發現蜂窩應保持冷靜勿輕舉妄動，戶外儘量穿長袖、長褲及布鞋，以白、黃褐、卡其或淡綠色之衣物比較不會招蜂引蝶。亮麗或者有鮮花圖案之衣服、小山羊皮或其它皮革製衣物，最容易引起蜂類之攻擊。

5、芬芳的香水、洗髮精，也可能是它們的最愛。如果有一隻蜂圍繞您身旁，忽近忽遠，盤旋不去，這是一種警訊，請不要再前進，應該迅速從原路撤退為妙。

若不慎被虎頭蜂螫傷趕快撥打119將病患送至急診室進行緊急處置，若於荒郊野外則參考上述正確方式處理，切勿使用民間偏方，以免產生更嚴重的結果。

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關鍵字： 蜜蜂 虎頭蜂 蜂螫 過敏性休克
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