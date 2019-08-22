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每年餘萬人罹乳癌！　專家教你1招「抓緊9成存活率」

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乳癌,癌症。（圖／達志示意圖）

▲乳癌是女性健康殺手！研究證實，透過篩檢可以降低41死亡風險。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

乳癌是女性健康殺手，為提高確診率，國健署也提供高危險群婦女補助篩檢，但根據統計，高危險族群篩檢率仍偏低。國健署強調，乳房X光攝影是目前國際間最有效的乳癌篩檢工具，研究也證實，大規模兩年一次乳房X光攝影能降低41%的乳癌死亡風險，早期存活率更達9成！

乳癌時鐘快轉速度居癌症之首，2016年乳癌新發病例高達1萬2672人，相較於20年前乳癌新發人數3478人，不僅攀升3.6倍，癌症時鐘更快轉到每2小時就有3人罹癌。對於民眾篩檢率卻不如預期，國健署癌症防治組組長林莉茹指出，很多女性拒絕做乳房X光攝影最大原因就是「怕痛」。

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林莉茹說，根據國健署癌症篩檢資料分析顯示，40歲以上至未滿45歲乳癌高危險群的婦女接受預防保健乳房X光攝影檢查陽性率為12-13%，為一般婦女篩檢陽性率7-8%的1.5倍；但此族群婦女接受檢查仍偏低，每年僅約3000多人受檢。

乳癌,胸部。（示意圖／達志影像）

▲乳房X光攝影早期發現，存活率可達9成。

乳房X光攝影早期發現，存活率可達9成！林莉茹強調，乳房X光攝影可偵測無症狀的零期乳癌病灶，有些民眾因怕痛而使用乳房超音波檢查，但乳房超音波在偵測鈣化點的敏感度較低，而且容易受到不同操作者所影響，因此篩檢仍建議以乳房X光攝影為主，乳房超音波則可作為後續診斷的輔助工具。

林莉茹提醒，一旦篩檢結果疑似陽性時，應儘速回診，接受進一步檢查，早期乳癌（第0-2期）預後佳，5年存活率高達9成，但若為晚期（第4期）則降為3成。目前國健署補助45歲以上至未滿70歲的女性每兩年一次乳房X光攝影檢查，以及40歲以上至未滿45歲具有乳癌家族史（母親、女兒、姐妹、祖母或外祖母）的女性每兩年一次乳房X光攝影檢查。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字： 乳癌 乳癌篩檢 乳房X光攝影 國健署
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