免疫細胞療法　末期肝癌病人治療新希望

▲安南醫院消化科蔡坤峰醫師指出，免疫細胞療法是晚期肝癌病人最新治療選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

50多歲王姓男子，為B型肝炎合併發肝硬化病人，最近因腹痛而至安南醫院消化科尋求蔡坤峰醫師治療，經蔡醫師診斷為大型肝癌合併肺部轉移，然而在經過肝動脈化學治療與標靶治療後，患者腫瘤持續生長無縮小，經施加免疫自費治療，腫瘤由原先15公分縮小至8公分多，病情獲得控制，目前固定門診追蹤中。





蔡坤峰醫師表示，癌症免疫治療是近幾年來癌症治療的新興領域，諸多癌症已有臨床證據證實其療效，其原理係乃利用人體免疫細胞具有「檢查哨」機制功能，來正確辨識外來病毒或不正常細胞並進行攻擊。一般來說，正常細胞帶有抑制訊號，產生煞車機制以避免免疫細胞攻擊，然而癌細胞的表面可能帶有突變的蛋白質，免疫系統能夠依據這些突變蛋白質，辨識出癌細胞是外來物而加以攻擊，但癌細胞卻可能利用欺敵戰術讓檢查哨中的剎車機制作用，產生抑制訊號讓免疫細胞剎車，以進一步躲避免疫細胞的攻擊。

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蔡坤峰強調，免疫治療即是以「免疫檢查點抑制劑」來打開細胞的煞車器失去煞車作用，讓免疫細胞可以活化以便後續針對癌細胞進行攻擊，2018年即已通過台灣衛福部核准的癌症免疫治療，安南醫院是南區醫院先行者，目前已經大量累積各種不同癌症治療案例經驗，在肝癌治療方面亦有充足之臨床研究證據，證實其療效目前能有效治療嚴重侵犯之大型肝癌，目前統計治療有效率約在20~30％，也就是10個人中有2-3人是有效的，而且對於肝外轉移之個案也具療效，其中更有一部分特定族群對免疫治療的反應奇佳，持續治療後甚至有完全治癒的可能，是目前肝癌治療在傳統治療外的新選擇，也是末期肝癌患者之希望。



蔡坤峰醫師指出，目前免疫療法在安南醫院治療各種不同癌症方面的成績方面，以肝癌治療最突出，歸諸於治療團隊及設備成熟且完整，包括手術、射頻電燒、電放療、肝動脈化學治療、載藥微球栓塞治療、標靶治療及最新的免疫細胞療法，在衛福部核准後至今已執行數十例肝癌免疫治療且成效頗佳，提供晚期肝癌病人們更多及最新治療選擇，永不放棄。