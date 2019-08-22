家屬誇醫術好「背後跟4個小孩」！醫半夜發毛傻問…她「58字解答」超噴淚

▲半夜在加護病房遇到家屬誇讚「醫術好」，一問之下發現原因不單純。（圖／翻攝自pixabay）

文／王韋力

「醫生叔叔，你後面有兩個小女生。」

這是之前門診時發生過的真實事件，所以我覺得也不能說是故事了。有一次一個約莫四歲多的小男生來看診，很乖，算是不熟的小病人。所以威力叔叔開始跟他聊玩具，聊卡通，可是他沒甚麼興趣，只有點頭搖頭。就在即將看完診的時候，小弟弟突然抬起頭來對著我說，「醫生叔叔，你後面有兩個小女生！」

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我停了一下，沒多說話……倒是媽媽急忙道歉，壓了一下弟弟的頭。「醫師不好意思小孩子亂講話，這孩子最近都喜歡胡說八道～」

「沒關係啦，我以前也聽過類似的話，小孩常常這樣的。」

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記得當我還在醫學中心當住院醫師時，在熟悉一般病房事務之後，開始進了加護病房。在兒科和成人病房，最大的不同，就是一般病房中歡笑聲其實還是不少；但是兒科加護病房，大概是整個兒科部唯一特別沉重悲傷的地方，因為家長對孩子有太多的不捨。

照顧加護病房的孩子當然格外辛苦，要是值班時遇到幾個孩子狀況很不好，已經處於倒數計時的狀態，那就特別難熬。難熬的不只是看著孩子的掙扎，還常常要面對家屬止不住的眼淚。不過通常經歷過這一段日子，每個兒科醫師都會成長茁壯很多。

▲值班半夜一位家屬阿嬤，她透露自己看的到別人看不到的東西。（圖／翻攝自pixabay）

有一次值班時，大概晚上十一點多，剛走出加護病房，要搭電梯去地下室買點吃的，電梯旁一個阿嬤，突然用台語跟我說，「少年醫生啊，你辛苦了啊！」



「喔，今天還好啦！」我望了她，是之前照顧過病人的阿嬤，這次小朋友又住院了，不過不嚴重就是了。



「王醫生，你現在醫術越來越好了耶～」



「ㄟ~啊病人照顧多了就會進步啊，總不能都不進步吧。」其實當下有點累，只是敷衍地回答了一下，有沒有進步那要老師們說了才算啊～



「真的啦！我跟你講齁啊你不要害怕，我看的到一般人看不到的那些，你後面跟了四個小孩，還蠻多的。」

其實在醫院聽多了，我也沒有很在意，加上據說威力醫師命格有五兩多，我也從來沒親眼看過。就問了一句「阿嬤，那他們跟著我要幹嘛？會不會很恐怖？」



「不會啦~ 他們有些人不清醒但還沒走，有些剛走卻自己不知道。但是他們都會盡量跟著好醫生，希望能幫助他們。治好也可以，幫他們解脫也可以。」

▲醫生背後跟著一群小孩，越資深的跟越多。（圖／翻攝自pixabay）



我突然有點愣了一下，小時候讀過前輩侯文詠寫的書，難道那個背後靈的故事是真的？



「我上次還看到你們一個主任後面跟著一大排的，還有一個比你資深的醫生後面也跟著六七個。我沒有跟他們講，我跟他們比較不熟啦～」她接著說。

「痾，你不要跟他們講比較好，我怕他們會嚇到！」其實當下我是怕阿嬤會被叫去看精神科醫師。

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最後回到診間，孩子的聲音急著辯解著，「真的啦，醫生叔叔後面真的有兩個小女生！」這時媽媽幾乎是摀住弟弟的嘴了，要把他拉出診間了......。

「媽媽，我看過她們。」我望著小男孩堅定的眼神，媽媽被嚇到了。診間護理師跟我也突然頓了一下。

這時弟弟跑到我身後的疫苗冰箱，指著上面的貼紙。「媽媽，這個我上次有看過卡通，裏面有這兩個。」

「喔~這個威力叔叔也認識喔，姐姐叫艾莎，妹妹叫安娜，對不對？」整個診間，哄堂大笑

本文授權自《威力醫師的育兒週記-王韋力》