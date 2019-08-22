電腦刀治療顱內動靜脈畸形引起之癲癇　逾7成病人獲得改善

▲奇美醫學中心電腦刀中心暨神經外科醫師陳志偉指出，電腦刀治療顱內動靜脈畸形引起之癲癇逾70％病獲得改善。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

顱內動靜脈畸形是指腦部微血管發育不完全，流經動脈內的血液會直接灌注到靜脈，造成血流過大導致血管破裂出血，這是國內年輕人中風的常見原因，而顱內動靜脈畸形有30％病人會導致局部性或全身性癲癇發作，以電腦刀治療顱內動靜脈畸形引起之癲癇逾70％病獲得改善。

奇美醫學中心電腦刀中心暨神經外科醫師陳志偉案例指出，一名25歲林先生，2016年第1次全身性癲癇發作被送到奇美醫學中心急診，經一系列詳細檢查，包括腦部電腦斷層、核磁共振、血管攝影檢查、腦波等，最後顯示為右側額葉3公分顱內動靜脈畸形。初期使用3種抗癲癇藥物，才使癲癇獲得控制。

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陳志偉醫師建議林先生接受電腦刀治療顱內動靜脈畸形，經過兩年追蹤顱內動靜脈畸形已完全消失，而且3種抗癲癇藥物已經逐漸減量，到第3年已經停用抗癲癇藥物，且癲癇症狀目前也無發作。

陳志偉醫師說，顱內動靜脈畸形是指腦部微血管發育不完全，流經動脈內的血液會直接灌注到靜脈，造成血流過大導致血管破裂出血，這是國內年輕人中風的常見原因。顱內動靜脈畸形發生率不到1％，年輕男性比女性更常見。臨床表現大約有50%的病人會引起顱內出血，有30％的病人會導致局部性或全身性癲癇發作。顱內動靜脈畸形的病人每年有3％風險會引起腦出血，其中可能有10％機率會死亡、20-50％機率會有永久的神經學症狀（包括失語症、癱瘓、植物人等）。

顱內動靜脈畸形的診斷工具，是先由腦部電腦斷層或核磁共振掃描做出初步診斷，再由腦部的血管攝影檢查確定診斷。治療方式包括開顱手術直接切除動靜脈畸形；腦血管內導管療法來栓塞住病變的血管；立體定位的放射手術（電腦刀、加馬刀）促使畸形血管壁內皮細胞增生，導致血管壁逐漸變厚，最後管腔完全堵塞，血流不再通過自然沒有再出血的危險。

與開顱手術切除動靜脈畸形比較，電腦刀的主要好處是非侵入性的療法，因而不會有開腦手術的巨大風險。另外，有些動靜脈畸形位於手術無法切除的區域，所以電腦刀也許是對病人唯一的可行方法。但是電腦刀治療是一種使動靜脈畸形逐漸萎縮的緩慢治療過程，可能需3年時間才能完全消滅動靜脈畸形，這段時間病人仍然面臨動靜脈畸形隨時可能出血的危險。

奇美醫學中心的電腦刀中心治療結果顯示，通常直徑小於或等於3公分的腦部動靜脈畸形，有80％的機率在電腦刀治療後3年內就消失。奇美醫學中心2009年來，使用電腦刀治療顱內動靜脈畸形已有65例，在接受電腦刀治療之前有20（30.7％）病人有癲癇發作情形，並且接受至少兩種以上抗癲癇藥物的治療。在使用電腦刀治療3年後，有15位（75％）病人癲癇發作情形改善並且接受少於兩種抗癲癇藥物的治療，甚至其中有6位（30％）位病人沒有癲癇發作情形並且不需使用抗癲癇藥物的治療。

陳志偉醫師表示，癲癇發作情形改善的原因可能與電腦刀治療後動靜脈畸形逐漸萎縮有關。但是即使接受了電腦刀治療，也不是所有病人的癲癇症狀會完全消失，有些病人在動靜脈畸形已經治療消失後，癲癇依舊持續存在，可能是因為在動靜脈畸形消失的過程中，鄰近的腦組織形成結疤導致腦部不正常放電而引起癲癇發作，此類病人仍需要長期服用抗癲癇藥物。