男人不能太快？愛愛多久才合理？醫妙喻男女「性反應」4階段

文／謝佳君 圖／pixabay

年約30歲、本該是在床上「威風凜凜」的男子，卻垂頭喪氣走進診間，傾訴已屆適婚年齡，想找個穩定、可以步入禮堂的伴侶，但2年來，交往過5個女朋友都紛紛離他而去，每段感情僅維持3~6個月就分手收場，有些以其他藉口搪塞，慢慢疏離，有些女生則毫不掩飾地說：「你太快了！」

收治這名病患的林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜說，這位男性早在更年輕時就有早洩問題，但會在預期和女友約會、發生性關係前，先自慰射精一次，讓下一次做愛時延遲射精時間；但隨著年紀增加，這個做法越來越吃力，很難短時間再次勃起，而且女友逐漸離他而去，終於鼓起勇氣就醫。

人們常說：「男人不能太快，」暗指做性愛這檔事時，陰莖應該維持硬挺不射精好一段時間。隨著浪漫七夕到來，不少愛侶會透過親密做愛、肌膚接觸，讓感情升溫，床上「持久力」再度成為男性關注議題。

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不過到底怎樣才算「持久」？尤其成人影片常以男性的「持久戰鬥力」彰顯雄風，讓人容易陷入「越久越好」的迷思。但是精神科醫師楊聰財說，這些都是不正確的觀念，不僅早洩定義要更嚴謹，圓滿的行房還要包括前戲和收尾。

前戲~收尾：30分鐘；正事：5~20分鐘

曾有調查發現，西方國家男性從陰莖進入女性陰道到射精，平均約6~10分鐘；亞洲則約75%男性可以持續3~4分鐘。

不過也有問卷調查直接詢問男性的性經驗，宣稱平均約5~20分鐘；比較嚴謹的醫學調查則統計，從前戲、性交、到完事後的撫摸、聊天，全套下來大約30分鐘，楊聰財說。

●男人是山坡「Λ」；女人是注音符號「ㄏ」

「男人的性高潮反應像海嘯，過了就沒了；女人的高潮像海浪，會一波接著一波，」楊聰財妙喻。性事會經歷4階段，從慾望、興奮、高潮、到緩解，不過男女經歷4期的頻率波不太一樣。男生起坡快，但射精高潮後馬上就會緩解、陰莖變軟，類似山坡「Λ」；女生則起坡很慢，但高潮會持續一陣子，就像注音符號「ㄏ」。

因此，男人常以為自己射精完，體驗到高潮舒服的感覺，對方也應該感到舒服，但此時其實男人可以多撫摸伴侶、輕吻、說些溫柔體貼的話，有時女人還能再享受幾波高潮，再慢慢緩解，「有些男生做完倒頭就睡，等於是放著女生高潮未盡，就嘎然而止。」

●年長男性前戲、收尾是重點，女人不太在意時間長短

楊聰財也特別給年長男性建議，其實不必太在意早洩這件事，隨著年紀增長，陰莖勃起、軟硬度都會受影響，更重要是前戲和收尾。而且女人傾向聽覺、觸覺的生物，不太在意做愛時間長短，甚至有些人做愛時會感到不舒服。

（早洩的定義包含時間短、無法控制延遲及負向情緒。圖片來源：pixabay）

早洩定義：時間短、無法控制延遲、有負向情緒

雖然問卷調查指出，男性平均性交時間5~20分鐘，不過楊聰財認為，男人可能吹噓，因為目前醫學疾病診斷手冊對早洩的嚴謹定義是，「當插入性活動開始，尚未想射狀況下，大約1分鐘內便射精」，而且症狀持續6個月以上，並造成個人性生活困擾、挫折，或與伴侶出現溝通障礙等現象。

●3~4名男性中，1人有早洩

陳煜指出，早洩不受年紀影響，全世界盛行率約25%~30%，平均約3~4名男性中，就有1人有早洩困擾。雖然傳統東方女性較保守，不會傾吐這方面的不滿足，但中南美洲曾有問卷調查發現，假設先生有早洩問題，高達5%已婚女性可能因此想離婚。

為什麼會早洩？

陳煜說，當男人腦部醞釀性興奮的感受後，會經由神經傳導，使陰莖充血勃起，達到滿足點後，儲精囊收縮，裡面的精子會經過射精管及射精口，最後膀胱頸收縮而往前噴射出來。因此，早洩原因可能來自生理或心理因素：

●生理因素：

1.血清素過低。血清素是神經突觸內的神經傳導物質，把性刺激所產生的訊號從腦部傳導至陰莖，如果血清素過低就會使感覺神經敏感度上升，導致容易早洩。

2.龜頭及陰莖敏感度過高。就像人們常說有些人「笑點很低」，不怎麼好笑的事也能笑得很開心；龜頭及陰莖敏感度過高則是「射點太低」，一點刺激就受不了，有些人甚至還沒碰到女生、剛脫下褲子就射精。

3.性反射弓太敏感。興奮刺激的感覺直接傳到脊椎後就射精，沒有經過腦部中樞，是一種神經反射，如果性反射弓太敏感就容易早洩。

4.遺傳。少部分的人會因遺傳導致早洩。

5.疾病感染，包括攝護腺發炎、尿道感染或儲精囊發炎等。

6.荷爾蒙問題，例如甲狀腺亢進。這類病患全身都處於亢奮狀態，心跳加快、情緒亢奮、流汗多，對性興奮的反應也過度。

7.吸毒，例如鴉片、海洛因等。可能破壞腦部感知，影響神經傳導及協調能力。

另外，約3成早洩病人合併有輕度勃起障礙，因為勃起功能不好、硬度不足、沒有信心，導致更容易早洩，形成惡性循環。

●心理因素：

1.做愛頻率太低。久久做一次也會讓陰莖、龜頭比較敏感而早洩。

2.性伴侶間關係緊張。如果兩人關係劍拔弩張，多少會影響做愛的表現。

3.壓力大、易焦慮。楊聰財指出，至少8成的早洩都源自壓力，尤其受到成人影片或主觀想法影響，對於做愛時間長短有不恰當的預期，給自己無形壓力。

（醫師提醒，愛侶間「炒飯」時應該放鬆、充滿愛意而且不過度強求表現。圖片來源：pixabay）

早洩治療

如果因為做愛頻率太低，陳煜建議先試著增加頻率，例如一週至少1~3次。若是其他疾病引起，只要治療好原有的疾病，早洩問題也能迎刃而解。或者可以嘗試行為療法和藥物療法：

●行為療法：適合年輕人或勃起功能良好的患者，而且至少能維持接近1分鐘才射精，效果較佳；如果勃起功能差，甚至還沒進入陰道就射精，也無從訓練起。

1.中斷法：感覺到快要射精時，先中斷做愛，等興奮刺激的感覺過去了，再重新勃起做愛，最好有伴侶配合，效果更好。

2.龜頭擠壓法：快射精時，2隻手指頭壓住龜頭，讓興奮緩和下來。

●藥物療法：包括提升血清素的藥物，比如Dapoxetine、抗憂鬱用藥等；或者外用的局部麻醉藥，在行房前15分鐘~半小時塗抹於龜頭、陰莖，降低敏感度；或直接接受陰莖背神經阻斷手術等。

●放鬆心情、緩解壓力：若是壓力、焦慮所引起，楊聰財殷殷叮嚀要「放鬆做」、「充滿愛意地做」、「不求表現地做」，享樂中樞才能流暢運作，性愛過程更順利。男生平常也可以訓練放鬆，練習腹式呼吸法，鼻子吸氣、嘴巴慢慢吐氣。

還有部分早洩患者是因為做愛時緊張又匆忙所引起，像是和孩子同睡一間房間，擔心吵醒孩子，只能草草了事。楊聰財也遇過夫妻與長輩同住，而且被要求不能鎖房門，不僅睡不安寧，連「辦事」都緊張兮兮，經過與家人溝通或「轉移陣地」到汽車旅館，先生重拾雄風，早洩問題也不藥而癒。

(早洩又可細分成先天性及後天性早洩。)

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