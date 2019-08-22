天天盯電腦、重訓過度！24歲男慘患「肌筋膜疼痛症候群」

▲高先生因課業關係，需要長時間用電腦，近3年來飽受肩頸痠痛之苦。（圖／記者趙于婷攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

不少人都有肩頸痠痛，卻怎麼都舒緩不了的經驗，一名24歲高先生長時間使用電腦加上重訓過重等錯誤訓練，導致肩頸痠痛，痛手無法出力，但不管是服藥、熱敷和電療等常見治療，都無法完全改善痠痛。最後確診「肌筋膜疼痛症候群」，透過肌筋膜剝離術將肌肉硬塊剝鬆，配合復健，痠痛問題才漸漸改善。

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目前在讀研究所的高先生，因課業繁重長時間使用電腦，3年多來飽受疼痛之苦，試過針灸及復健熱敷、電療等但效果有限，按摩推拿也只能暫時舒緩。高先生無奈表示，因課業需要，有時候使用電腦就是一整天，肩頸痠痛時，嚴重會痛到手無法正常出力 。

新光醫院復健科陳文玲主任指出，肩頸部肌肉長期過度使用，肌肉韌帶容易疲勞緊繃僵硬，導致發炎痠痛，為肩頸肌筋膜疼痛症，疼痛點摸起來會有「結成一團」的感覺，一般的治療方式，如服用消炎藥、熱敷、電療等，通常效果短暫易復發。

▲陳文玲醫師示範超音波導引肌筋膜剝離。

陳文玲說，高先生使用的是超音波導引肌筋膜剝離，透過超音波定位整層肌筋膜後，用特殊長針準確導入局部麻藥，將整塊肌肉硬塊剝鬆，同時配合復健姿勢的調整，避免用力，才能避免痠痛再度復發，且該技術可精準定位並將整層肌筋膜放鬆，可避開內臟及血管，避免內臟傷害。

陳文玲提醒，引起肩頸痠痛的原因很多，有85%的頸痛是因為肌肉或是韌帶傷害引起，其中50%的人可能患有肩頸部肌筋膜疼痛症候群，因此使用3C產品一定要注意姿勢，平時也要正常坐姿和站姿，避免頭部向前傾，維持同一個姿勢不要超過30分鐘，進行治療同時也要配合復健，才能避免復發。