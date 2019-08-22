比孕前更瘦！醫授3招「產後甩肉法」...3階段慢慢回復身材



▲根據統計，產後能立即消失的體重大約為5公斤。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／烏恩慈

孕期的時候我不鼓勵媽媽斤斤計較體重。比起體重，更重要的是飲食習慣的建立，將好的習慣延續到產後甚至一輩子是終極目標。孕期體重增加的多寡和胎兒體重的大小其實是不成比例，但卻真實反映產後瘦身的難易程度。研究更指出，第一孕期增加的體重越多，產後體重回不去的機會越大。

為了讓自己更美，穿回去原本的牛仔褲的確是產後瘦身最大的動力，但卻不是主要的原因。孕期揮之不去的脂肪會增加慢性病（糖尿病、心血管疾病）的可能，提高下一次妊娠的風險。產後瘦身是讓妳能以更健康的狀態迎接下一個寶貝，以及妳往後充滿新生命挑戰的人生。

產後瘦身的三階段



第一階段（產後隔天）

恭喜妳通過終點線！健康的寶寶是你最好的獎品。立刻就能消失的體重是最美的bonus! 胎兒、胎盤、羊水。據統計，產後能立即消失的體重大約為5公斤。

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第二階段（產後兩週）

如果說女人是水做的，那麼孕婦就是大海。為了孕育新生命孕期體內累積了大量的水份、血液、和組織液。隨著子宮收縮惡露排出、身體不斷狂冒汗，你會發現自己的「媽媽面」漸漸消失，浮腫的雙腿和雙手也慢慢好轉。這個階段，妳時常會感覺口乾舌燥，請補充更多的水份，不僅為了發奶！也能幫助排出身體滯留的鈉離子和水腫。

第三階段（產後～）

這個階段的心法是慢慢來比較快。羅馬不是一天造成的，懷孕的脂肪累積了9個，操之過急有時候會適得其反。理想的減重速度為一週0.5-1Kg，太躁進容易減到肌肉，提早進入過渡期，心態上更容易患得患失。三個月、半年、一年，請妳給身體再多一點點時間。



▲帶小孩去公園跑跳也同樣有助於消耗熱量。（圖／取自免費圖庫）

產後瘦身鐵三角



1.哺乳

養兵千日用在一時，懷孕時累積的脂肪終於派上用場！哺乳一天所需要的熱量約500大卡，增加一公斤的脂肪需累積7,700大卡。以這些數據做簡單不考慮其他的推算，餵母奶的媽媽不用運動、不用少吃，平均一週可以瘦0.5公斤 。兩個月就是4公斤。



2.飲食

我們不該用「笨」食物毀掉人體如此聰明的瘦身機制！健康均衡的飲食更是重要，選擇高營養價值低熱量的餐點，少吃空熱量的垃圾食物。才不會在停餵母乳時又立刻復胖。

3.運動？非運動？

「我知道要瘦就是要運動，可是我真的沒時間啊！」時間和母乳一樣，有時候不是你認真擠就有的！尤其對於剛出月子中心，剛回到職場的媽媽，一打一的新手，一打二的二寶媽，睡飽已經是最大的奢侈，哪還有心思運動？非運動性熱量消耗（Non-Exercise Activity Thermogenesis)，NEAT妳聽過嗎？

久坐的生活型態會降低我們的基礎代謝，簡單的站立取代久坐；推著小孩去買菜；提前兩站下公車增加每日行走步數；帶小孩去公園跑跳；打掃整理家務，都是非運動性消耗熱量。每日增加NEAT200卡的熱量（陪小孩玩半小時＋擦地板半小時，每日少吃300卡的垃圾食物（洋芋片一包或珍奶一杯），每日同樣能消耗500卡的熱量！

本文經授權轉自：烏烏醫師