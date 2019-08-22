喝火鍋湯也會脹氣！內藏「6項NG食材」超撐肚..連蔬菜都是兇手

▲吃火鍋要注意腸胃會因食材中的糖、纖維和澱粉，而出現脹氣情形。（圖／記者黃士原攝）

文／招名威（毒理專家）

飲食不正常，讓不少人深受脹氣、腹痛的困擾，像威廉就是一例，但為何有些人就是特別容易脹氣？

脹氣除了心理層面之外，還會因為生活忙碌、緊張和與你吃下什麼東西有極大的關聯。一篇刊登在2019年7月份《美國胃腸病學雜誌（American Journal of Gastroenterology）》的研究發現，若與低鹽低鈉飲食相比高鹽高鈉飲食會使腸胃脹氣風險增加27％。約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的研究人員Noel Mueller推測，主因是在於鈉會改變腸胃道水分的吸收，也可能改變腸道細菌產生硫化物的過程進而影響腸道益生菌的數量。

請繼續往下閱讀...

雖說脹氣可能會與食物中鈉有關，但是大部分腸胃脹氣問題，主要還是與食物的代謝效率相關。你的胃和小腸不會完全分解某些碳水化合物，所以它們會進入大腸；大腸的細菌在處理未消化的糖、纖維和澱粉的同時，也會產生氣體。所以像是乳製品、十字花科蔬菜（例如甘藍菜、大白菜）等看似健康的食物，反而比較有機會造成脹氣，但是這邊要強調，不是每個人的觸發因子都相同唷。

『適量』的吃鹹才是對生體健康最好的。衛生署建議成年人每天鈉攝取量最好不要超過2.4克（約等於6克的鹽），因此不論高鈉是否容易會造成脹氣，鈉的每日攝取量本就應該做適當控制。

▲火鍋湯底如果使用洋蔥粉，很容易喝了會脹氣 。（圖／記者陳家豪攝）

此外，其實有不少食物中蘊含了容易造成脹氣的NG食材，例如火鍋的湯底，很多都是用洋蔥粉去調味，而洋蔥粉本身就是容易導致脹氣的食材，火鍋料中的米粉、豆類、包心菜、地瓜、馬鈴薯、芋頭等都是容易造成脹氣的原因。

除了上述之外，如果你有會影響消化系統的健康問題，例如大腸激躁症、潰瘍性大腸炎、克隆氏症、小腸細菌成長過度等，都有可能會脹氣。

目前沒有方法可以立刻解決疼痛的脹氣，但是有幾招可能可以幫助你感覺好一點：

1. 慢慢的喝一些溫開水，幫助腸胃蠕動。



2. 吃喝東西時盡量不要吞下太多空氣。



3. 脹氣時，你可以做些輕鬆的運動。



4. 身體活動有助刺激大腸的肌肉活動就有機會大大緩解脹氣。



5. 沿著肚臍周圍，以順時針的方向按摩。



6. 控制纖維攝取，雖說纖維可以增加糞便量，有助保持排便正常並避免便秘。但另一方面，攝取過多纖維也有可能造成脹氣，因為結腸中的細菌會試圖分解這種堅韌的營養素。