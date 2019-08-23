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電視看太久會肥！醫揭幼童恐有「4危害」...掌握5準則不沉迷

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▲電視。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲電視看太多容易造成肥胖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／巫漢盟

4歲半的佩佩熟練的拿起遙控器，打開電視，轉到某幼幼台，開始跟著節目裡的大哥哥大姊姊唱唱跳跳。爸媽則是在一旁有些憂心的搖搖頭，擔心孩子會對電視上癮，因此總是陪著佩佩一起觀看，等節目結束就趕緊關掉電視，催促她去做其他事。

今天阿包醫生想跟大家聊的是，爸媽會讓孩子看電視嗎？面對媒體時代，手機、電視儼然成為我們生活中的一部分，然而若是讓孩子過於頻繁接觸電視，將會影響他們的成長發育，包括：

1.視力發展：若從小讓孩子頻繁接觸電視，過多的聲光刺激和變換畫面將會過度刺激瞳孔，再加上看電視的距離和觀看姿勢不佳，就容易造成近視、散光、斜視等傷害。

2.肥胖問題：《台灣公共衛生雜誌》曾發表過一項研究，對象為全台54家幼兒園的2～6歲學齡前幼兒，結果發現，每日看電視時間超過2小時的幼兒，肥胖風險是每日少於60分鐘的1.9倍，顯見電視看太多容易造成肥胖。

3.注意力不集中：當孩子習慣電視的過多效果，對於周遭的事物自然就會提不起興趣，也無法專心，長期下來更會引起情緒不穩、焦躁不安等情形。

4.活動量減少：若孩子過於頻繁看電視，將會剝奪其他活動時間，然而嬰幼兒時期正是大腦快速發展的時期，此時應給予各方面的刺激，像運動、看書、接觸大自然等，才能讓腦部發育健全。

▲▼看書,讀書,童話,故事,課外讀物,閱讀,近視。（圖／pixabay）
▲嬰幼兒時期是大腦快速發展的時期，應讓小孩看書，幫助腦部發展。（圖／取自免費圖庫pixabay）

那麼看電視時該注意哪些事呢？《美國兒科醫學會》也提供了以下準則：

1.除了與家人視訊，18個月以下嬰幼兒應避免接觸電視、手機等螢幕。

2.2～5歲幼兒每日僅限觀看1小時的高質量節目，而且爸媽應陪伴孩子一起觀看，並做適度引導。

3.針對6歲以上兒童，爸媽應視生活習慣給予觀看時間限制，且不能影響睡眠與其他活動時間。

4.爸媽應制定無電視時間與場所，例如：吃飯時間、臥室等。

5.隨著孩子年紀成長，爸媽也應教導3C產品使用原則，以及注意網路安全與發言。

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本文經授權轉自：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師

關鍵字： 巫漢盟 親子 電視 預防 健康百科
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