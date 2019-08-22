躲家裡哭爆！失戀後…4血型女生「超真實反應」曝　日本網友瘋喊準



▲失戀時妳都怎麼走出陰霾，是自己躲起來哭，還是找朋友傾訴？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

看八字、看星座、看手相、看心測塔羅，都出自於想要更了解自己的好奇心，許多人都會靠著上述方法挖掘自己的隱藏性格。但你有聽過「血型占卜」嗎？日本網站《michill》即針對1800名女性網友進行問卷，調查她們在失戀後，都是怎麼樣「走出陰霾」，分析A、B、O及AB型的女生們如何走出來，該調查瘋傳日本，一起來看看準不準。



A型：

一直以來對於生活中的人事物都非常敏銳、注重細節、行事謹慎的A型女，一不小心就會被認為太囉嗦。相較於其他血型，她們告別上一段感情需要花更多時間，太重感情而常常陷入過去的回憶裡走不出來。即使分手了，還是會不由自主滑開前男友的臉書和IG，想知道他最近過得好不好，或是有沒有發展新戀情，雖然知道了可能讓自己更難過，但就是停止不了對前任的依戀。

B型：

一般而言，B型人擁有自己的生活節奏與步調，性格較我行我素，但也因此讓她們充滿吸引力。調查發現，B型女就算被甩，也有很多種方式能縫補破碎的心，像是讓自己沉浸在興趣和工作中，例如運動、唱歌狂嗨，或是改變自己的髮型及穿衣風格等等，為了就是幫助自己轉移注意力，脫離傷心欲絕的氛圍。



▲調查發現，血型AB型的女生會把自己關在家裡哭。（示意圖／翻攝自pakutas）

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AB型：

AB型人總是給人一種難以捉摸、成天沉浸在自己小世界裡的印象，唯有對自己有興趣的事情，才會表現得積極。這樣的人在面對失戀，恢復的方式就是「把自己關在家裡」，並且好好審視過去這段感情，冷靜的面對自己已不再被愛的事實，理清了思緒，相信很快就能再打開心房迎接下一段戀情。

O型：

O型女領導能力很強，個性大多活潑開朗又樂觀，心胸開闊，但別以為她們總是大咧咧的毫不在乎，其實心思相當細膩。然而調查發現，她們從失戀谷底往上爬的方式就是和朋友狂吐槽前任，還有處理擁有兩人共同回憶的物品。透過找人說說話轉移注意力，達到消化難過情緒的作用，認真的和過去說掰掰。