獨／水蛭無孔不入！登山驚見眼角「黑線狂扭」2招自保、速就醫

▲出遊登山、溯溪，遇到水蛭鑽入眼睛不斷在眼角處扭動。（圖／網友宋彥勳提供，以下同）

記者謝承恩／台北報導

夏日出遊，小心水蛭無孔不入！夏季有許多民眾到山區、瀑布區登山溯溪，不料眼睛遭水蛭入侵，任手指摳挖都無法剝除。好在隊友使用醫療包的食鹽水沖洗，加上鎳子夾除，才得以重見光明。醫師提醒，水蛭有黏液會緊緊吸住眼睛，千萬不要用外物或手摳挖，避免傷及角膜，造成失明。

日前一名網友在18日在臉書貼出數張驚悚照片，只見白白的眼球上出現一條細小的黑水蛭到處亂鑽。他表示，同伴在溯溪後準備躺下休息，才剛脫下岩盔就發現有異物掉入眼睛，起初以為是落葉，後來隊友查看才發現是水蛭上身！

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▲水蛭的黏性緊緊吸附眼睛，切勿以手揉或外物摳挖。

他透露，好在當時有專業戶外老手，立刻將對方安置到安全地點，拿出急救包裡的生理食鹽水沖洗，等到待水蛭不耐鹽水自行爬出眼角外，再用鑷子移除。醫師也讚賞，有隨身攜帶醫療包，可以第一時間做緊急處置。

中國醫大新竹附醫眼科主任陳瑩山指出，水蛭本身的黏液很難移除，如果掉進眼睛裡，絕對不要用手揉、拔、摳挖，也不要用牙籤、棉棒等外力去戳，避免傷害眼睛，還會越弄越深。隨身攜帶醫療包，才能即時做處置。

▲資深戶外老手使用食鹽水與鎳子取出水蛭。

醫師進一步說明，最好的處理方式是先將眼睛閉上、稍做轉動，讓水蛭延眼皮鬆開附著處，如果是右眼中獎，就以右側方式斜躺，左眼中獎則倒左側，以無菌生理食鹽水沖洗，讓水蛭沖到眼角邊外移除。接著再用無菌紗布蓋住眼睛，閉眼稍做休息，下山後盡快到眼科檢查，是否眼睛角膜有任何破皮受損或感染。

陳瑩山表示，過去就遇到民眾眼睛被蟲蟲入侵，以為用手指拿掉蟲體就沒事，當下眼睛霧霧的也不以為意，殊不知等了三天才來醫院，發現蟲腳卻卡在角膜，顯微鏡檢察更發現角膜破皮，嚴重會造成潰爛及視力受損，不可輕忽。

醫師提醒，除了蟲蟲、水蛭外，外出旅遊還有遇到石頭、沙子卡住眼睛，絕對不要用手去揉，尤其使用生理食鹽水沖洗時，盡量把整瓶都沖乾淨、沖完最保險，也可以使用人工淚液沖洗。切記暑假外出到瀑布、山區遊玩戲水，醫療包內要備妥「生理食鹽水、無菌眼紗和抗生素醫療碘」，避免口鼻接觸到髒水，降低水蛭、細菌感染的機會。