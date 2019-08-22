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老瘦不下來！減肥「3招基本功」做了沒？吃冰全破功啦～

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▲▼減肥,體重,夾菜,青菜,。（圖／台中慈濟醫院提供）

▲減肥要做到基本功，採取激烈方式只會更快復胖。（圖／台中慈濟醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

很多人為找回窈窕曲線、消除大肚腩，都有「減重」經驗，但也有不少人追求速效，採取激烈方法，反而斷送身體建康。臺中慈濟醫院營養師宋明憲提出「健康減重三原則」，按部就班執行，輕鬆重返美好體態。

定義「肥胖」的標準，依國家、地區的不同而有所差別，宋明憲營養師引用「衛福部107年成人肥胖防治實證指引」，指出：身體質量指數（BMI）大於等於24為過重、大於等於27是肥胖、大於等於35就是重度肥胖了。

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宋明憲表示，體重過重及肥胖的人可能增加罹患慢性疾病機會，例如：高血壓、高血脂症、心血管疾病、糖尿病或癌症等，且會明顯增加病人死亡率和其他併發症發生率，與健康息息相關。現代人生活習慣多趨向於缺乏運動、外食，加上精緻高糖、高脂等不當飲食，累積出危害健康的肥胖問題。宋明憲營養師提出健康減重三個原則：

一、均衡營養

三餐定食定量，養成均衡飲食的健康飲食型態十分重要。建議每天熱量控制在1200至1800大卡之間、或每天減少500到750大卡，並均衡攝取六大類食物。蔬菜、水果、未精製的全穀雜糧類等天然食材為主；其次，多喝白開水，避免含糖飲料。

▲▼冰淇淋。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲夏天小心吃冰淇淋等高糖加工食品，讓減肥瞬間破功。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

限制攝取高能量密度食物（如蛋糕、炸雞、冰淇淋等高糖、低纖維、高脂肪的加工食品），避免攝取加工肉製品，減少食用高鹽及鹽漬食物。

二、適當運動

足夠的活動量是預防「復胖」、維持健康體重的重要關鍵。持續不間斷運動，建議每天運動至少30分鐘，增加體能活動以消耗熱量，若是無法有30分鐘空檔，可以參考少量、多次的運動型態（每次10分鐘，每日累積約40分鐘）也會有效果。

▲▼減肥,體重,夾菜,青菜,。（圖／台中慈濟醫院提供）

▲固定時間天天量體重，以監控體重變化，提醒自己維持健康體重。（圖／台中慈濟醫院提供）

三、持之以恆

付諸行動、毅力、恆心改變不健康生活習慣。固定時間天天量體重，以監控體重變化，提醒自己維持健康體重。重量上升，馬上檢視飲食及活動量，力行「聰明吃、快樂動」撇步，避免成為過重或肥胖一員。

▲▼減肥,體重,夾菜,青菜,。（圖／台中慈濟醫院提供）

▲臺中慈濟醫院營養師宋明憲提供健康減重三原則 （圖／台中慈濟醫院提供）

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關鍵字： 飲食健康 減重健康 吃冰 宋明憲 台中慈濟醫院
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