頂好甜豌豆、全聯火龍果「農藥超標」得下架　北市抽驗蔬果7件違規

▲北市抽驗蔬果農藥殘留，全聯火龍果違規。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

又見蔬果農藥超標。北市衛生局今（21）日公布師先蔬果殘留農藥抽驗結果，82件產品當中有7件不符規定，當中不乏知名店家上榜，包含抽驗自頂好甜豌豆共三項殺菌劑、殺蟲劑超標；抽驗自全聯的火龍果、石二鍋的油菜也有殺蟲劑超標情況，違規產品都必須下架。

北市衛生局108年7月到市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗374項殘留農藥含量，總計抽驗82件產品，檢驗7件不符合規定，不合格率8.5%。

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此次抽驗7件不符規定蔬果產品，違規原因「百香果」、「甜豌豆」、「辣椒」各1件檢出3項殘留農藥不符規定；「甘藷葉」1件檢出2項殘留農藥不符規定；「火龍果」1件及「油菜」2件各檢出1項殘留農藥不符規定。

▲3項農藥殘留違規的甜豌豆。

像是有3項農藥殘留違規的甜豌豆，抽驗自惠康（頂好）百貨股份有限公司師大分公司，檢出殺蟲劑Clothianidin可尼丁 0.03ppm(標準：0.02ppm以下) 、殺菌劑Propiconazole 普克利 0.19ppm(標準：0.01ppm以下)、殺蟲劑Tolfenpyrad 脫芬瑞0.51(標 準：0.01ppm以下)。

抽驗自全聯實業股份有限公司大安民榮分公司的二林火龍果，則驗出殺蟲劑Cypermethrin 賽滅寧 0.11ppm(標準：0.01ppm以下)；群品餐飲股份有限公司石二鍋台北民權東店的大葉時蔬（油菜)驗出殺蟲劑Fipronil 芬普尼 0.002ppm(標準:0.001ppm以下)。

▲石二鍋的油菜。（圖／北市衛生局提供）

北市衛生局表示，依行政院農業委員會公告，前述檢出的殘留農藥殺菌劑待克利、凡殺同、曼普胺、普克利、三賽唑；殺蟲劑可尼丁、脫芬瑞、益達胺、依芬寧、賽滅寧、芬普尼；殺蟎劑賜派芬，均為合法登記並領有許可證之農藥，核准使用於限定類別農作物，但殘留農藥含量應符合「農藥殘留容許量標準」。

殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，可依據《食安法》處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

針對不符規定產品，臺北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥。