▲跑起來！降低失智風險「運動」排第一，「伊麗絲素」居大功。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

2019年長庚永慶盃路跑活動將於9月22日在台北、嘉義、高雄三地同日開跑，預計超過4萬人共襄盛舉。滑輪溜冰競速國手陳映竹與武術長拳好手蔡澤民，也受邀擔任本屆路跑代言人。失智症中心醫師也號召全國民眾一起「跑起來」，透過規律運動預防失智。

桃園長庚醫院失智症中心主任徐文俊表示，世界衛生組織於今年5月公布「認知障礙與失智症風險降低：WHO指引」，提出了12項降低失智症風險的方式，其中運動排行第一；與戒煙、高血壓處理一樣，都是強烈建議的項目。

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徐文俊認為，運動後肌肉會釋出「伊麗絲素」，傳送到大腦可阻擋乙型類澱粉沈積，減少腦部放電，減緩認知障礙的惡化，具有預防失智症的功效。慢跑或健走都屬於有氧運動的一種，更能使心血管循環維持良好的運作，降低三高（高血壓、高血脂、高血糖）問題，而這三高正好也是失智症的危險因子。

▲肌肉分泌伊麗絲素對大腦的影響。

為了預防失智症及避免症狀惡化，徐文俊指出，WHO建議65歲以上，每週需要有150分鐘中強度運動，或是75分鐘高強度有氧運動，而且每次運動都必須持續10分鐘以上，才能達到有氧運動程度。若是個人狀況允許，運動時間可以逐步增加至300分鐘中強度或是150分鐘高強度，將能達到更好的效果。

「養成正確而持續的運動習慣非常重要，尤其是老年後維持健康的重要關鍵。」徐文俊表示，家人應鼓勵長者出門運動，並號召親朋好友一起參與，讓長輩在運動過程中能與他人有更多的社交互動，對預防失智症也很有幫助。

台北長庚紀念醫院謝燦堂院長表示，本屆長庚永慶盃路跑台北會場，分為3公里休閒組及10.5公里競賽組，皆於總統府前廣場舉行，男、女選手各取優勝前10名，頒發總獎金22萬元。嘉義會場及高雄會場則分別結合故宮南院及澄清湖棒球場共同舉辦，讓民眾在路跑之際，同時能欣賞沿途的美景。

▲永慶盃路跑將於9月22日正式開跑。