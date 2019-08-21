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耳朵流血膿...他耳道「30朵菜花」塞爆！完全聽不見　理髮店GG了

點評:太可怕了吧！！！理髮廳ㄟ
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耳朵,耳鳴,挖耳朵。（示意圖／達志影像）
▲男子耳朵癢又流膿，檢查發現耳道內爆長2、30朵菜花。（圖／達志／示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導

耳朵有搔癢感要小心！南投一名70多歲黃姓男子，常常覺得耳朵癢，好像積了許多耳垢，卻怎麼挖都挖不出來，還會流出膿樣及帶有血絲的分泌物。近日右耳突然聽不見，緊急就醫求診，醫師透過內室鏡一檢查驚呆，裡頭長滿一大坨「乳突狀腫瘤」，經過切片證實感染了「菜花」。

耳朵會長菜花？衛福部南投醫院指出，菜花源於人類乳突瘤病毒，感染方式主要為接觸性感染，如口腔、生殖私密處等皆為常見的「侵犯位置」，同時乳突瘤病毒分類很廣，最容易透過性傳染的則為第6及第11型。許多民眾已經感染人類乳突瘤病毒卻不自知，手碰觸完私密處未經清洗就摸耳朵或挖鼻孔，以致病毒跨區感染。

據了解，黃男不定時會到家庭理髮店，除了剪頭髮外，店家還會提供刮鬍子、挖耳朵等服務，相當舒爽。推測可能是理髮店使用非拋棄式的掏耳朵工具，而使外耳道意外感染了其他客人的病毒。所幸醫師以耳內視鏡檢查，發現腫瘤佔滿了患者耳道，經手術切除腫瘤後，右耳聽力也恢復正常。

耳朵流膿！醫一照...他耳道「30朵菜花」塞爆聽不見　理髮店GG了。（圖／南投醫院提供）
▲白白一朵朵的菜花佈滿耳道。（圖／南投醫院提供，下同）

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南投醫院耳鼻喉科吳昭寬醫師提醒，菜花感染初期不痛不癢，很少有不適的症狀，以致容易被忽略，等到出現症狀時，大多已明顯影響生活品質。若疏於注意或是延遲就醫，也是有發展成癌症的風險，菜花雖然是良性腫瘤，但仍是有癌變的可能性，不能輕忽。

除了不要與他人共用私人衛生用品，接觸過公共場所的用品時應洗手外，吳昭寬也提醒，民眾如果單側聽力下降應提高警覺，倘若有不適症狀應盡快就醫。另外，平時應避免自行掏耳朵，若耳朵有搔癢、疼痛或是帶有膿樣或血絲等分泌物，應盡速就醫由專業的醫師進行診療。

耳朵流膿！醫一照...他耳道「30朵菜花」塞爆聽不見　理髮店GG了。（圖／南投醫院提供）
▲吳昭寬醫師為病人進行耳內視鏡檢查。

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關鍵字： 醫藥新聞 耳道 菜花 乳突病毒 理髮店 南投醫院 耳鼻喉科 吳昭寬
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