▲▼陽大醫院向失智症宣戰！捐贈「哎呀！忘記了」失智症識能桌遊。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

向失智症宣戰！陽大醫院為提升失智症的識能教育，率先發動結合公私立部門一起攜手做公益，開發出巧妙的認識失智症的桌遊「唉呀!忘記了」，希望透過玩遊戲來長知識，並於21日特別辦理發表會及捐贈活動，盼藉此寓教於樂的遊戲方式，讓宜蘭縣民眾對失智症有進一步的認識，甚至可以推展至全國以提高識能率。

陽大醫院院長楊純豪表示，失智症，容易因為民眾的識能不足而容易錯過及早發現、及早診斷治療的時機，陽大為宜蘭第一家失智共同照護中心，如何讓大家能認識失智症、提高失智症的識能進而建構失智症的友善社區，是陽大責任。

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陽大失智共照中心主任蔡秉晃指出，他神經內科專業及醫師的本責告訴他，宜蘭的失智症患者不應該是這樣措手不及的最終結局。2006年時，他首次下鄉在蘇澳榮民醫院服務診斷的每個失智病人，幾乎都接近重度不是躺著就推著輪椅，幾乎已是人生的最終回，在診間唯一的情境，就是醫師的無奈，病患及家屬的絕望，難道沒有可以是自己走著進來的嗎？

蔡秉晃說，總覺得這些老人家，應該可以在更早期被診斷出來得到更好的照護。但是，大多數民眾的觀念，認為失智是一種自然老化的狀況而非疾病，所以容易把健忘、說話易中斷、易怒或失去活力不當一回事，而對於失智症缺乏警覺心，以致於讓就醫率降低。

且即便家人查覺病人有異狀，但往往病人本身不覺得自己有病而不肯去醫院就診，而錯失及早診治的時機。

因此陽大率先發動提升失智症的識能教育，結合公私立部門大家一起攜手做公益，2018年開始與宜蘭縣諮商心理師公會，及國立臺北科技大學互動設計系，共同合作開發認識失智症的桌遊「唉呀!忘記了」，期盼能透過輕鬆的遊戲過程，認識失智症並學習如何以正確態度的面對。

2018年並在宜蘭縣公益彩券盈餘與富邦人壽的資源挹注下，桌遊預計量產400套，攜手產、官、學、醫四方資源，落實友善失智的美好願景。

而富邦人壽長期關注失智與高齡議題，積極將關懷的能量帶進全台各縣市，3年來與陽大共同於蘭陽地區推動社區關懷行動，帶領在地高齡長輩，藉由益智桌遊多動腦，達到預防失智的效果，此次更響應「失智症識能教育」推動、向下紮根，從教育現場落實失智預防，共同攜手傳遞正確的失智預防觀念。

另，陽大特別與宜蘭教育處合作，以縣內國中一年級學生為推廣對象，透過此大富翁式桌遊「唉呀!忘記了」，來建立學生對失智症的認知，帶領年輕一代開始關注失智議題，進而在家中或社區裡意識到長輩可能失智的病症，以期及早發現與治療，藉此幫助高齡長輩。