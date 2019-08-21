好想交男友！心理專家曝「肉肉妹」為何沒人愛…妳也超有感嗎？



▲許多肉肉女孩內心都有疑問，是不是胖的女生就不受歡迎？（示意圖／記者周姈姈攝）

文／隼人

最近，有一位身型有點微胖的女性朋友問我：「男人，真的只是看外表嗎？胖女孩會不受歡迎嗎？」

面對著這樣的一個爭議性問題，老實說不管筆者怎麼回答，都一定會是落得順得哥情失嫂意的下場。

在一番思索之下，倒也不如淺談一下，為什麼男生不喜歡胖女孩吧。

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不知道由什麼時候開始，社會上吹起一股瘦就是美的風氣，不論男女，都把瘦和吸引力劃上個等號。亦因為這一個風氣，瘦身成為一眾男女茶餘飯後的一個熱門話題。這一個時候，只要是有關瘦身減肥的話，每個人都會有自己的一套指導，甚至裝起瘦身專家來。

在筆者眼中，減肥並沒有對或錯，但假若女生們把減肥這個想法過於執著，那麼這一份有如吸毒之風氣就不停蔓延開去，變成減肥成癮。開始時會暗暗節食，然後每吃一口飯都同時在計算著吃進了多少卡路里，到最後甚至覺得吃是一種罪過，給自己的身體和精神白白添加上一份無形的壓力，久而久之變成了一種心理病，甚至會形成厭食症繼而產生各種不同的情緒問題。

試問，如果真的變了一個精神不穩，神情恍惚的女生，沒精打彩的，就算是瘦，又會有人去愛嗎？



▲別為了滿足世俗的眼光，減肥減到賠上健康。（示意圖／記者李佳蓉攝）

現在坊間減肥的正偏之方多如天上星宿，是對是錯無從查證。跟著那些道聽途說的方法，萬一出了個什麼事，根本沒有人會為你負上任何責任。難道真的要為別人的目光連自己的健康也要賠上嗎？

自古有云，女為悅己者容。為了自己喜歡的人去裝扮一下未嘗不可，但肥瘦健康從來都是自己個人的事情，這有需要到別人指指點點來公審嗎？一個愛你的男人給予你的是善意的關心，而不是惡意的批評。活在別人的輿論陰影之下，既冒犯了自己，這樣過日子亦不會見得快樂。

廣東人有句說話，黃瓜白菜，各有所愛。這正巧妙地解釋了情慾關係的重點，不管你是那一種類的女生，人生當中總會有著一個會欣賞你的人。還未出現？只是時機沒到。當有一日愛神之射中你倆之時，怦然心動會蓋住所有凡夫俗子之想法。

談戀愛從來都不是美麗女生的專利。女孩們請記著，你也可以自己去定義你的「美」，做自己身體的主宰，美麗從來都是來自內心，善良是發自天性。現今女生既獨立，而且有自信，這才是吸引男生愛上之道。好好把自己有的優點發掘出來，再加以精進，這才是你要做的事喔。

本文作者：隼人，現職心理諮詢師，為美國NGH註冊催眠治療師。專長是聆聽，再給個案提供建議，讓他們找回希望及方向。專業工作外同時亦致力寫作，因有感咨詢空間每次只是一對一的互動，希望透過寫作能與咨詢室外的大眾連結。

本文經授權轉自：she.com【胖女孩沒人愛？】

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