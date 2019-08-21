月經來別戴！隱形眼鏡「這7時刻」要避開　洗澡沒拔…OO爬滿眼



▲你也是習慣戴隱形眼鏡，一年365天天戴的人嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

近視、或是遠視的人生活中最大的不便，就是戴眼鏡時吃熱食，眼前頓時被霧氣罩住的瞬間，或是運動時眼鏡狂晃而滑落。此時「隱形眼鏡」的發明彷彿救命仙丹，帶來清晰視野的同時，也讓你擺脫傳統眼鏡的框架。然而現代人，不只配戴透明隱形眼鏡，許多愛美女生還會購買角膜變色片，或是美瞳放大片使用，一戴就是一整天。

而你，都習慣戴著它多久呢？配戴隱形眼鏡盡量不要超過8小時的基本常識人人有，但並非人人都做得到。除此之外，《生命時報》採訪北京協和醫院眼科主任醫師李瑩、陸軍軍醫大學第一附屬醫院眼科主任醫師黃小勇皆指出以下「這7種狀況」也要將隱形眼鏡換成傳統框架眼鏡。

1.乘坐飛機時

無論是紅眼班機或是飛行時數長的狀態下，由於高空的氣壓會影響角膜弧度，導致隱形眼鏡變形；加上長時間處在乾燥空間，會使隱形眼鏡材質變脆弱，一旦鏡片下產生氣泡，容易引發眼睛缺氧，使的角膜水腫，還可能誘發角膜潰瘍。

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2.游泳時

隱形眼鏡不建議碰到水，因此無論是游泳、泡澡或是淋浴時，都不要戴隱形眼鏡，因為它的吸附性，容易讓水中微生物或是細菌沉積於鏡片上，誘發眼部疾病。



▲戴著隱形眼鏡睡覺，容易讓角膜缺氧。（示意圖／視覺中國）



3.睡覺時

你是否有一覺睡醒後，覺得眼睛乾澀猛眨，這是因為睡覺時還戴著隱形眼鏡，使得角膜更加缺氧，易引起角膜損傷。醫師也指出，一整晚戴著它睡覺，罹患角膜眼風險增加20倍。

4.懷孕期間

醫師指出，懷孕時角膜組織會發生輕度水腫，使得厚度增加，而配戴隱形眼鏡會阻隔角膜和空氣接觸，增加缺氧程度，容易產生急性角膜損傷。

5.月經期間

女生生理期來時眼壓較高，眼球周圍也較容易充血，此時配戴隱形眼鏡，容易引發不適。不僅如此，月經來潮時免疫力下滑、淚液分泌降低，可能使細菌代謝產物沉積於角膜和隱形眼鏡中，有染上細菌型角膜潰瘍的風險。



▲眼睛不適時請讓它休息，別再戴隱眼殘害了。（示意圖／記者黃克翔攝）

6.眼睛不適

當眼睛出現紅腫痛癢時，如乾眼症、結膜炎、青光眼、角膜炎、淚液分泌不足，或是眼睫毛倒插等等症狀時，都不建議使用隱形眼鏡。

7.40歲以後

人到了40歲後，眼部組織會產生明顯退化，眼球對於缺氧的忍耐能力下滑，若還在眼球表面上戴上一層鏡片，容易導致眼球缺氧。