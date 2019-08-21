「脂肪肝惡化」血液超黏稠！專家推TOP5淨血食物：綠菜有它上榜

▲肝臟健康正在惡化，逐漸變成肝硬化、肝癌。（圖／翻攝自pixabay）

文／栗原毅

各位知道在所有慢性病中，哪種疾病的罹患率最高嗎？

各位是否覺得是高血壓呢？ 相信大家身邊的親友中，很多人都有「高血壓」的困擾。但話說回來，根據日本健康檢查學會發表的2015年度調查資料，前3名疾病如下：

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第一名 高膽固醇 33.4％

第二名 肝功能異常 33.2％

第三名 肥胖 30.4％

第二名的「肝功能異常」與第一名只差0.2％，若只看40歲以上男性，罹患率超過40％。從這個數據不難發現，有肝臟問題的人真的很多。順帶一提，高血壓的罹患率為24％。

接下來，我們一起來了解何謂肝功能異常。在絕大多數的情況下，肝臟危害人體健康的原因幾乎都是肝細胞中囤積了過多脂肪。也就是脂肪肝。如果置之不理，肝臟就可能發炎。

由此可見，脂肪肝是肝炎不可輕忽的元凶之一。肝臟的作用是盡全力修復受損細胞，但若本身就有太多壞掉的細胞，要怎麼追上修復的腳步？ 積年累月下來，肝臟會開始纖維化，逐漸萎縮變小。這個狀態稱為肝硬化，再惡化下去就會變成肝癌。

當肝臟開始病變，大多數人絲毫未察覺自己的肝臟健康正在惡化，依舊維持不良的生活習慣。當你感到身體倦怠，發現自己出現血糖上升等異狀時，你的肝臟早已罹患肝炎，甚至演變成肝硬化。

肝臟惡化的順序大致如下：脂肪肝→脂肪性肝炎→肝硬化→肝癌。根據調查，日本全國約有3千萬人罹患脂肪肝。換算下來，每4人就有1人是脂肪肝患者，這個比例相當驚人。這也代表日本全國約有3千萬人可能有肝功能異常。肝臟具有再生能力，各位一定要趁肝臟還能再生時改善肝臟問題，這才是預防文明病最重要的關鍵。

從脂肪肝惡化至重症慢性病，一定會經歷血液變得黏稠的過程。在減少醣類攝取量，預防脂肪肝的同時，也要注意血液狀況，保持乾淨的血液。

▲青花菜的維他命C特別高，抗氧化作用也超強。（圖／翻攝自pixabay）

接下來公布我認為有助於維持乾淨血液的前五大食品。

● 黑醋：醋含有的檸檬酸有助於排出血液裡的老廢物質，屬於優質食材。其中黑醋富含胺基酸和礦物質，具有超強殺菌力。



● 梅精：梅肉特有的化合物「梅素」（Mumefural），有助於防止血液中的血小板凝固，還能抑制幽門桿菌孳生。



● 納豆：實驗證實，納豆激酶（Nattokinase）具有溶解血栓的作用，特別推薦給動脈硬化患者。



● 青背魚：沙丁魚、鯖魚、竹筴魚等青背魚富含EPA。大家都知道，EPA可以抑制血小板凝固，也是受歡迎的營養輔助食品成分。



● 青花菜：在所有蔬菜中，青花菜的維他命C與多酚含量特別高。維他命C的高度抗氧化作用也是眾所周知的功效。

心肌梗塞、中風是黏稠血液阻塞心臟或腦部微血管引起的疾病。此外，脆弱的血管破裂出血，則會引發腦出血。上述疾病不是心臟或腦部疾病，而是血管疾病。糟糕的生活習慣會讓血液狀況變差，進而傷害血管，逐漸演變成動脈硬化。請各位回想起我在之前曾經說過的話，脂肪肝便是引發動脈硬化的第一步。

本文摘自《神奇解救脂肪肝》／栗原毅（日本栗原診所東京日本橋院長）／今周刊出版社