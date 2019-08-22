尿液超臭！冒出「4大羞羞症狀」＝泌尿道感染了　女生患病率多8倍

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▲夏天水喝得少、排尿少，小心泌尿道感染找上門。（示意圖／記者李佳蓉攝）

圖、文／健談

夏天是泌尿道感染的好發季節，台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿外科黃建榮醫師提醒，天氣熱更要多補充水分、多排尿，並注意個人衛生，才能降低泌尿道感染的可能；若出現頻尿、解尿灼熱、排尿困難等狀況時，就要懷疑可能是感染所致，建議及早就診接受治療為佳。



▲醫師指出泌尿道感染常見症狀有4點，男女患者比例差異達8倍之多。（圖／健談授權提供）

夏季天氣潮濕悶熱，女性更要慎防泌尿道感染的可能！黃建榮醫師表示，由於女性的尿道較短，因此更容易受到細菌、黴菌或其他微生物的感染，臨床上男女患者比例差異達8倍之多！

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泌尿道感染的常見症狀包括：

1.排尿不適：包括頻尿、急尿、排尿時有灼熱感或疼痛感、尿不乾淨、排尿困難、尿道口出現分泌物等狀況。

2.尿液異常：包括尿液混濁、出現血尿、或尿液有明顯異味等。

3.腰腹疼痛：壓迫下腹部時會覺得很不舒服或疼痛感，部分患者也會出現腰痛、下背痛等狀況。

4.其他症狀：包括像是發燒、畏寒、噁心、嘔吐等症狀。

黃建榮醫師表示，若有上述狀況時，建議及早就診檢查，只要配合醫囑用藥治療，即可望在1至2周內恢復健康。然而，黃醫師也提醒，夏天天熱更要多喝水、多排尿，同時也要注意做好個人衛生，才能降低泌尿道反覆感染的狀況。

泌尿道感染相關問題，建議諮詢「泌尿科、腎臟科、婦產科」

諮詢專家：台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿外科黃建榮醫師

本文經授權轉自：健談