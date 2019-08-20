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感染恐併發腦炎！醫破解「嬰兒玫瑰疹7迷思」...這年齡是高峰期

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▲▼寶寶，吸吮，手指，嬰兒，手掌，手指。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲玫瑰疹主要是2歲以內的孩子，7-13個月大是被傳染的高峰期。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／黃昌鼎

上禮拜一位1歲的孩子因為高燒來看診，沒有感冒症狀只有喉嚨一點紅腫，高燒了4天後回來追蹤，燒雖然退了，身體卻開始長滿一顆顆的小紅疹。有經驗的爸媽和小兒科醫師都知道，這就是很多孩子一生都會長一次的嬰兒玫瑰疹。

什麼原因引起？
嬰兒玫瑰疹主要是人類皰疹病毒第6型和第7型感染所引起。

有甚麼症狀呢？
1.高燒，常可高達40度，持續3-5天。
2.有時會有輕微的感冒症狀和腹瀉。
3.發燒4-5天後退燒，從身體和脖子開始長密密麻麻的小紅疹，逐漸擴散到臉部和四肢。疹子呈現玫瑰紅色(rose pink)，不癢不痛，持續數天後自行消退。

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▲▼玫瑰疹。（圖／黃昌鼎提供）

誰會被傳染？
主要是2歲以內的孩子(90%)，7-13個月大是被傳染的高峰期。

怎麼傳染的？
飛沫傳染，常見是無症狀的大人或大孩子帶原者，經由密切的接觸而傳染。

有併發症嗎？
大多數孩子會完全康復沒有併發症，但高燒有時會引起熱性痙攣(15%)，一般預後良好，極少有後遺症。少數有引起腦炎、腦膜炎及肝炎的報告。

怎麼治療？
支持性療法，無特別藥物可治療。若有熱型痙攣家族史，發燒時須特別注意發生痙攣的可能性。

本文經授權轉自：黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑

關鍵字： 黃昌鼎 健康百科 親子 嬰兒玫瑰疹
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