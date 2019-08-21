想玩水「吃藥避開月經」？藥師曝「怕傷身」：還有另一招

▲夏天想出門玩水，卻可能會撞到月經怎麼辦？（圖／翻攝自pixabay）

文／段方琪（Kiki）

台灣女性月經來時，使用衛生棉很普遍，隨著夏季來臨許多年輕人喜歡做海邊運動，但是有時經期來又想下水時怎麼辦？之前在西班牙時，在超市看到棉條多於衛生棉，台灣剛好相反，這主要是華人女性保守心態，也擔心有異物入侵的不適感。

棉條普及率雖不高，但是如果真的不想打壞出遊興致，很想下水，有何選擇呢？很多人會去婦產科選擇拿藥把月經提前或是延後，但要提醒的是......如果 要提前來月事，必須在兩個星期前先服藥 ，該藥會利用黃體素藥物提高體內濃度，當藥物停止後，則血中黃體素濃度降低後，就會來月經。

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再來就是 延後經期的藥品 ，則是持續使用黃體素，使的子宮內膜不會剝落（有點類似假懷孕現象）來延遲月經，但是這類藥都會有一些副作用，例如噁心、嘔吐、腸胃不適，且不能常常使用，如果不想吃調經藥；棉條真的是首選。

▲有女孩會吃藥來延緩經期或是讓經期提早。（圖／免費圖庫pxhere）

要如何正確使用棉條？要提醒各位女孩們！使用時間最好不要超過4-6小時，晚上睡覺比較長時間建議使用衛生棉，在後期經血量少時，建議用護墊或是衛生棉，避免因經血少、潤滑不足，取出時會有不適感。再來，要助義使用棉條過久，會有中毒性休克症候群（Toxic shock syndrome，簡稱TSS）。

「中毒性休克症候群」是一種會危及生命的疾病，就是細菌進入血液後大量滋生產生毒素，引發敗血性休克，嚴重危及性命。引發 TSS 有兩種細菌：金黃色葡萄球菌、A型鏈球菌（GAS），金黃色葡萄球菌存在於皮膚，對於免疫力正常情況下身體並無引響，但當免疫力低下時，加上使用棉條時間過久，棉條上細菌會大量孳生，從子宮內膜竄入血液，最後引發休克！

▲衛生棉條如果放在體內太久，會造成中毒性休克。（圖／達志／示意圖）

當出現發燒、噁心、嘔吐、肌肉酸痛等類，需要立刻就醫，醫師會給予抗生素治療，此症狀不只適用於衛生棉條，如果有裝子宮內避孕器者，也需要觀察是否有此情形，女生於生理期時常常會身體不適，這段時間要隨時注意衛生（如廁時由前往後擦），不要做陰道盥洗改變陰道PH值，如果有必要適時補充陰道專屬益生菌，安然度過一個月一次的不適期。

段方琪（Kiki）藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

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