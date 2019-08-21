交往後本性全露！4星座女一談戀愛「公主秒上身」...你家寶貝也這樣？



▲這4個星座的女生一談戀愛就會變成小公主。（圖／取自pakutaso）

記者林妤柔／綜合報導

每個人在交往後，個性多少都有所改變，相處上也會經歷磨合期。不過陸媒《第一星座網》分享，這4個星座的女生交往前還好，但一談戀愛就變成任性的小公主，有時連自己都控制不了，到底是哪4個女生那麼有公主潛能？一起來看看自己或你愛的那位有沒有上榜吧！

1.天秤女

天秤女由於外貌佳，個性也討人喜歡，條件相當好。不過在她們戀愛後，由於受到男朋友疼愛，自己也會逐漸放下心防，展現有脾氣的那一面。遇到不開心的事就會跟男朋友抱怨，變成十足的小公主。

2.獅子女

獅子女注重面子，霸氣個性也顯露無遺，當她們戀愛後，會希望對方照著自己的步調走，卻沒有考慮到對方的意願，這一來一往中就產生許多摩擦。更嚴重的是，獅子女會為了要對方答應，而做出一些出人意料的行為，無形之中就埋下衝突的種子。

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▲獅子女談起戀愛比較強硬，因此交往時會產生許多摩擦。（圖／記者李佳蓉攝）

3.水瓶女

水瓶女思維一直都很跳躍，即使談了戀愛也本性不改。有時和她們相處，就覺得對不上頻率，如果和水瓶女吵架，她們會消失個幾天，讓對方找不到，等到感覺氣消後，就會裝沒事、再次笑著出現。這種行為常讓對方不滿，但這只是水瓶女的邏輯比較與眾不同的關係。

4.雙子女

雙子女喜歡新鮮事物，對世界充滿好奇，如果受到限制或阻攔的話，她們就會大發雷霆，有時更是任性。因此，她們的另外一半必須有強大的包容心，能夠讓她們自在探索，同時忍受多變的脾氣。