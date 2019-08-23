交換名片別犯大忌！學會「6技巧」客戶秒愛上...指頭夾緊沒？

▲遞名片的動作藏有許多職場技巧與學問。（圖／pakutaso）

文／朱鴻霏

如果你是去迎接客戶，而你們又是第一次見面，這時對方應該先主動給你遞名片。相反，當你去拜訪別人時，你也應該先遞名片。那麼，具體到遞交和接受名片上，我們應該在哪些方面注意呢？

一、向別人遞交自己的名片。

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在向別人遞交自己的名片時，態度要恭敬，動作上也應該謹慎。一般情況下，有三種遞交名片的方法：

1. 雙手的食指和大拇指分別夾住名片左右的兩端，禮貌地將名片送上。名片的正方向要對著別人，以表示對對方的尊重，使對方接到名片時方便去看，不必再倒轉。

2. 將食指作彎曲狀，與大拇指一起夾起名片，恭敬地送上。同樣，名片的正方向要對著對方。

3. 除拇指外，其他四指併攏，將名片放在手掌中心，並用大拇指夾住名片的一角，恭敬地送到對方面前。同樣，名片的正方向要對著對方。

▲遞名片只使用單手是非常不禮貌的事。（圖／pixabay）

這是遞交名片的常用方法。此外，遞名片時不能用一隻手隨便遞過去，這是不禮貌的，要切記。遞名片時，用食指和中指夾著名片去遞，這也是極其不禮貌的，就像拿手指指別人一樣。因為，隨意用手指人是對人的不尊重，同時還有挑釁的意思，會讓人反感。大家不要以為遞名片是區區小事，並對此不以為然，它會直接影響到你與別人的交流結果。

二、接受別人送過來的名片。

名片代表了一個人的身份，所以接受別人遞來的名片時一定不可傲慢無禮，否則就是對人的不尊重。通常，我們要注意以下幾點：

1. 用雙手接受別人的名片。如果你手裡拿著東西，應該先把東西放到一邊。實在騰不出兩隻手，你就要向別人說聲抱歉。

2. 如果你一次性接到了多張名片，一定要對號入座，不能稱呼錯別人的名字，那樣會很尷尬。

3. 有時對方會忘記給你名片，而你又很想得到，這時應該開口向對方索取。這會讓你贏得對方的好感，因為你的行為恰恰表達了你對對方的關注。

本文摘自《別讓無效社交害了你》／朱鴻霏（國家一級企業培訓師）／時報出版