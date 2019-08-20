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左撇子比較聰明？醫曝「3原因」公布論戰真相...下次別再爭辯啦！

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記者林妤柔／綜合報導

一般人大多使用右手寫字，即使一開始習慣左手，最後也被矯正過來。此外，也有人說左撇子比較聰明，到底是真的還是假的？醫師陳志豪在《神經豪大條》中，一一檢查大家會有的疑惑。

陳志豪表示，左撇子占的比例大概每10個就有1個，若家族裡面有左撇子，那自己是左撇子的機率就更高。此外，左撇子讓人覺得比較聰明，是因為左撇子通常比較特別，如果他有成就時，大家就會特別注意到他是左撇子，比如歷任的美國總統很多都是左撇子。

▲▼左手,寫字,讀書,左撇子。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲若家族裡面有左撇子，自己是左撇子的機率就更高。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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陳志豪指出，右撇子大部分用左腦來控制，左撇子通常是右腦在控制。右腦主要掌管空間感，因此左撇子似乎在空間感這方面較好，在藝術上、在音樂上也似乎較有成就。另外，大腦語言區是在左腦，很多右撇子的語言區基本上都以左腦為主，但左撇子的人，其語言區在右腦的比例比較高，若中風是重在左腦，基本上如果是左撇子的話，他失語的嚴重程度會比一般右撇子輕微。

上述3點是左撇子的優勢，不過陳志豪也表示，大腦的功能太多，沒辦法單純用某個區域比較發達，來評判大腦聰不聰明。大腦的功能整體是要兩邊一起合作，共同發揮團隊的合作力量，才能顯出這個人到底聰不聰明。

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關鍵字： 神經豪大條 林志豪 左撇子 健康百科
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