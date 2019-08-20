去非洲「沒做這件事」7月以來已2人境外染瘧疾

▲疾管署疫情週報，副署長莊人祥。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

瘧疾對台灣人來說很陌生，但有意前往非洲千萬別輕忽，而且預防藥物一定要吃。疾病管制署今（20）日公布國內從7月以來已經確認2例境外移入瘧疾病例，分別是前往奈及利亞的中部40多歲女性以及到烏干達做志工的南部40多歲男性，調查他們都沒有服用瘧疾預防用藥，也讓自己暴露於風險之中。

每年8月20日為「世界蚊子日」，透過病媒蚊傳播的疾病除了台灣比較常間的登革熱、日本腦炎，「瘧疾」也是其中之一。疾病管制署防疫醫師蘇家彬表示，瘧疾藉由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧(熱帶瘧)、卵形瘧。

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▲瘧疾預防用藥。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

蘇家彬指出，2名境外移入瘧疾個案都是感染惡性瘧，中部個案6月21日至7月3日獨自赴奈及利亞，未服用瘧疾預防藥物，返國後兩度就醫經通報檢驗確診；個案現已康復出院，接觸者無疑似症狀。

南部個案7月27日至8月8日與另10名團員至烏干達從事志工服務，然他出國前曾至旅遊醫學門診諮詢，但因擔心瘧疾預防藥物副作用而未服藥，個案返國前已發病，返國後因症狀未改善就醫後被通報，經檢驗確診，目前住院中，其他同團團員無疑似症狀。衛生單位已給予2名個案瘧疾相關衛教，將持續追蹤至檢體檢驗陰性為止。

蘇家彬指出，多數人感染瘧疾之後可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

▲疾管署防疫醫師蘇家彬。（圖／記者洪巧藍攝）

瘧疾其實有藥物可以預防，蘇家彬說，依照不同需求共有4種類型藥物可以選擇，但是其共通點為必須「行程前、中、後都必須服用一定時間」，才能達到完整預防。

疾管署統計，今年截至目前共計2例瘧疾病例，均為境外移入，感染國家為烏干達及奈及利亞；今年累計病例數低於2015至2018年同期(分別為9、13、7、7例)，近5年個案感染地多為非洲國家，以惡性瘧(熱帶瘧)為多，其次為間日瘧。

呼籲民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示持續不中斷服用瘧疾預防藥物；旅遊期間也要做好相關防蚊措施。