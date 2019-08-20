不吃蛋黃、海鮮...她膽固醇照爆表！　醫點出「致病元凶」

▲外食族吃的麵包、蛋糕、便當都含有大量的反式脂肪酸。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

一名54歲女士在社區健檢時，發現血清總膽固醇高於300 mg/dl就醫，初診檢驗低密度脂蛋白膽固醇達231mg/dl，3個月回診再驗為222mg/dl，皆比正常極限值130mg/dl高上許多。詳細詢問飲食習慣發現，她沒有吃蛋黃、海鮮，卻經常吃外食麵類、麵包吐司、餅乾蛋糕類等。醫師表示，這些食物含的「反式脂肪酸」，才是造成膽固醇居高不下的主要原因。

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書田診所新陳代謝科主任洪建德表示，近年來門診膽固醇過高的年輕病患越來越多，其中半數以上都可達到用藥標準，經過3個月飲食治療後，超過95%的患者血清膽固醇降不下來，尤其血清總膽固醇高於300mg/dl，或血清低密度脂蛋白膽固醇高於200mg/dl等嚴重高膽固醇血症個案越來越多，過去只有遺傳家族疾病的人才見到，現在卻占門診15%以上。

洪健德提到，影響血清膽固醇的因素為反式脂肪酸、飽和脂肪酸與膽固醇3大類，過去學界都認為，攝取過多膽固醇是造成血清膽固醇過高的主因，殊不知烹飪和加工使用的反式脂肪油脂，才是罪魁禍首。

▲書田診所新陳代謝科主任洪建德。（圖／繼者嚴云岑攝）

現代外食族多，許多人早上吃麵包，中午公司團體叫炸雞腿、炸排骨便當，晚上又吃鹹酥雞當宵夜，洪健德表示，這些外食族每天都吃進大量的反式脂肪酸、飽和脂肪酸。而許多膽固醇過高的民眾，依然錯誤觀念，「少吃海產、蛋黃、五花肉等高膽固醇食物，麵包、蛋糕與炸物卻一口接一口。」食物吃錯了，膽固醇當然會居高不下。

洪健德提到，想要降膽固醇，需要先從飲食習慣調整，自己做當然最好，若真的只能外食，可考慮用一杯水洗掉外食過油，減少部分油脂，料理種類上也盡量避免選擇油炸、勾芡類的食物。早餐、點心也要避免酥油等反式脂肪攝取。

最後，洪健德呼籲，高膽固醇血症無症狀，多數人看了只要吃藥發現膽固醇下降，就不再回診，等到幾年後心肌梗塞發作，才發現為時已晚。唯有定期健檢、清淡飲食，才能避免高膽固醇血症引發的嚴重併發症。