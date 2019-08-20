國泰醫院麻疹群聚再擴大！護理人員、病人家屬2人遭感染

▲麻疹群聚關連圖。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國泰醫院麻疹群聚事件再擴大，疾病管制署今（20）日公布新確認2名感染者，分別是醫院護理師以及陪病家屬，目前該起群聚共造成9人感染。疾管署也公布這兩人可傳染期活動史，分別曾經搭乘公車忠孝幹線以及到信義、南港、中山區餐飲店用餐，提醒同時段出入同地點民眾多注意。

這起群聚是始於一名在越南工作的30歲男性，他在當地感染麻疹後返台，就醫被收治住院，先前已確認遭傳染個案包含其同住家人、同班機乘客各1人，國泰醫院急診醫護人員4人，22日進一步確認相關接觸者20多歲女性醫院護理師與就急診就醫陪病家屬、40多歲男性一共2人感染。

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▲麻疹群聚活動史。（圖／疾管署提供）

疾管署表示，個案分別在8月13日及15日發病後經檢驗確診。該起群聚事件截至目前共計9人確診，衛生單位正追蹤接觸者共1,879人，將持續監測至9月8日。疾管署與地方政府衛生局將落實院內監測及相關感染防治措施，另針對有症狀員工亦應停止上班。

另也新增1例中部境外移入病例的接觸者感染，指標個案為中部1歲女童，6月底至7月下旬與家人至越南，返國後於7月24日發病、28日出疹，經檢驗於8月1日確診，其於中部某醫院住院時與另名3歲男童同一病房，案2於8月14日發病，經就醫通報檢驗確診，目前居家隔離中。衛生單位正追蹤個案接觸者共10人，將持續監測至9月6日。

我國今(2019)年累計122例麻疹病例，其中75例為國內感染(54例為接觸者)，47例為境外移入病例，感染國家以越南17例、泰國12例及菲律賓7例為多。

疾管署再次呼籲，麻疹傳染力強，民眾出入醫院或人潮密集之場所，應戴口罩以降低病毒傳播的風險。另避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒前往麻疹流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或提供自費疫苗之醫療院所自費接種1劑疫苗；一般民眾(特別是1981年後出生的成人)於出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種疫苗。