吃感冒藥金牌飛了！　長庚藥師組團幫選手揪「運動禁藥」

▲長庚醫院成立台灣第一支「運動藥師」團隊。（圖／長庚醫院提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

誤觸運動禁藥，是運動選手生涯最大地雷，有選手甚至只服用了感冒藥，就失去參賽資格。為了不讓選手訓練白費，長庚醫院今年4月成立全台第一支「運動藥師」團隊，協助第一線用藥把關，今（20）日跨院視訊講習中，更點出常見運動禁藥成分，其中又以感冒藥所含的「麻黃素」和「乙型致效劑」佔大宗。

長庚醫院今（19）日上午舉辦跨院區的視訊講習，由林口長庚醫院藥劑科主任陳琦華指導400多位藥師有關運動禁藥的專業知識。陳琦華表示，日本自2009年實施「運動藥師」認證制度，是到學校推廣運動禁藥教育，以及在社區或國家體育比賽中提供選手運動禁藥諮詢，至今已有900多名藥師加入。

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今年上半年，長庚「運動藥師」已至多所國高中針對校隊或體育班學生上課，學生上完課後才驚覺，原來生活中所服用的藥物成分中，有很多是含有運動禁藥，了解這些運動禁藥知識後，可以讓他們懂得保護自己，不會因為一次無心或不了解，抹煞多年努力。

▲運動選手因為吃的感冒藥中驗出運動禁藥，喪失參賽資格。（圖／示意圖／pixabay）

長庚運動醫學團隊副主席林瀛洲醫師提到，感冒藥確實是選手最常誤觸運動禁藥的來源，麻黃素類藥品，可以使鼻子的血管收縮，緩解鼻塞、流鼻水症狀；乙型致效劑，則可以使支氣管擴張，緩解咳嗽，但這些藥品都屬興奮劑的一種，可能會讓選手在比賽中爆發力變好，或者比較不怕痛，因此被視為運動禁藥。

此外，有些選手認為服用西藥有誤觸運動禁藥風險，就改看中醫吃中藥，但其實不少中藥製劑也含有運動禁藥成分，例如葛根湯、小青龍湯等，裡面就含有運動禁藥麻黃成分，不可不慎。

▲常見運動禁藥成分。

為能即時幫助選手，不再為誤觸禁藥而失去比賽或得獎資格，長庚醫院已建立運動醫學團隊運動禁藥諮詢平台，採取「一對一聊天」之互動模式，由運動藥師即時檢視選手上傳之處方箋，替選手解答是否含有運動禁藥。此外，並將在長庚醫院各院區藥局成立「運動禁藥諮詢專線」，提供選手即時諮詢管道。

陳琦華強調，長庚醫院只是台灣運動藥師成立的一個起源，接下來期待全台有更多醫療院所響應一起培訓運動藥師，從醫院、校園將運動禁藥知識傳遞出去，未來也希望社區藥師能夠加入，唯有完善的運動藥師制度才能把誤用運動禁藥之風險降到最低。