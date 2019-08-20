▲脫毛膏無痛可天天擦？醫：還是用「原始方法」最安全。（圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

夏天穿無袖上衣露出腋毛怕尷尬，但直接用鑷子拔又怕痛，現有業者推出「脫毛膏」，透過溶解毛髮結構成分中的蛋白質，達到無痛脫毛目的。但皮膚科醫師提醒，化學脫毛容易刺激皮膚，症狀依個人體質反應不同，怕過敏的民眾，只有一種方式最適合。

食藥署提到，脫（除）毛膏常見的主成分為硫醇乙酸鈣（Calcium thioglycolate），為一種酸性物質，如有皮膚過敏史，應在脫毛前做小範圍皮膚過敏測試，避免造成局部刺激、皮膚過敏、灼傷的問題，不建議天天使用。

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民眾選購產品前，也應先向皮膚科醫師或藥師諮詢，選購來源清楚且標示完整的產品，並依正確方式使用。

長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠則表示，脫毛依方法不同，分為化學性與物理性兩大類，坊間常見的蜜蠟除毛就是物理性脫毛，硬扯過程疼痛，且可能會傷害毛囊，造成毛囊炎，或毛囊倒插等問題。

脫毛膏則是化學性脫毛，常見的過敏反應有皮膚發炎、皮膚癢等，如果民眾擔心，可以用最「原始」的方法除毛，也就是用剃刀刮除。如果怕留下黑頭不好看，可以做雷射除毛，不同部位的毛髮，需施打的雷射次數也不同。腋毛較粗硬，一般需打6次，腿毛只要打3至4次就能停止生長。