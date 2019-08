少了「銅」很難瘦　你可以從7種食物中補充

文/宛家禾 圖/pixabay

造成脂肪堆積的原因又多了一項。最新的研究發現,日常營養素中如果少了這一味,想瘦,可能都很難。

Q:身體缺乏哪種營養素不易瘦?

1)鎂

2)鋅

3)銅

4)錳

答案:3)銅。

加州大學柏克萊分校的研究者發現,微量元素銅在人體新陳代謝裡扮演了重要的角色。這份即將刊登在7月份《自然化學生物學(Nature Chemical Biology)》的研究,首次建立起銅與脂肪代謝的關聯性。

研究者表示,他們從動物實驗中發現,銅在分解脂肪細胞,使它成為可供利用的能量方面,扮演了關鍵的角色。體內銅的含量愈高,愈能使脂肪被分解利用。

美國醫藥學會食物營養理事會(Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine)建議,一般成人每天應該要從食物攝取0.7毫克的銅,然而全美只有4分1的人達到建議攝取量。

研究人員指出,銅不是身體裡可以自然合成的物質,必須經由飲食才能獲得。不過,他們卻不建議另外補充含銅的補給品,過多的銅會使體內其他的微量元素如鋅的含量減少。

世界衛生組織則提醒,攝取銅的安全上限為每天10~12毫克。大量食用可能會出現如頭暈、嘔吐,和腹瀉等症狀。

含銅的食物哪裡找?

美國營養師惠布萊(Daisy Whitbread)列出多種含銅量高的食物,其中以煮熟的牡蠣含量最高。依食物中銅含量的多寡,列舉名單如下:

1.海鮮

每100克煮熟的牡蠣就含有5.71毫克的銅。其餘富含銅的水產有烏賊、龍蝦、螃蟹。

2.芝麻

每100克的黑、白芝麻,銅含量為4.08毫克。其他種子類如葵花籽、南瓜籽的銅含量則沒有這麼高。

3.腰果

腰果的銅含量居堅果之冠,每100克含銅2.22毫克。其他堅果如榛果、核桃的銅含量也不少。

4.香菇

熟香菇每100克的銅含量為0.9毫克,而西方人偏好的白蘑菇銅含量也不低。

5.山羊奶酪(goat cheese)

軟質的山羊奶酪每100克有0.73毫克的銅,硬質奶酪的銅含量則稍微少一點。

6.黑棗乾

果乾當中最著名的黑棗乾不但潤腸通便,每100克還含有0.61毫克的銅。不過,若要吃到100克來補充銅,得選擇未經蜜漬的,過多的砂糖會使銅在體內分解、代謝脂肪的作用徒勞無功。

7.味噌

味噌每100克含0.42毫克的銅;此外,還有豐富的鐵質、鉀、磷、硫等礦物質成分,是防癌、抗老、改善貧血的好食物。

