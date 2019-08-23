少了「銅」很難瘦　你可以從7種食物中補充

文／宛家禾 圖／pixabay

造成脂肪堆積的原因又多了一項。最新的研究發現，日常營養素中如果少了這一味，想瘦，可能都很難。

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Q：身體缺乏哪種營養素不易瘦？

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1）鎂

2）鋅

3）銅

4）錳

答案：3）銅。

加州大學柏克萊分校的研究者發現，微量元素銅在人體新陳代謝裡扮演了重要的角色。這份即將刊登在7月份《自然化學生物學（Nature Chemical Biology）》的研究，首次建立起銅與脂肪代謝的關聯性。

研究者表示，他們從動物實驗中發現，銅在分解脂肪細胞，使它成為可供利用的能量方面，扮演了關鍵的角色。體內銅的含量愈高，愈能使脂肪被分解利用。

美國醫藥學會食物營養理事會（Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine）建議，一般成人每天應該要從食物攝取0.7毫克的銅，然而全美只有4分1的人達到建議攝取量。

研究人員指出，銅不是身體裡可以自然合成的物質，必須經由飲食才能獲得。不過，他們卻不建議另外補充含銅的補給品，過多的銅會使體內其他的微量元素如鋅的含量減少。

世界衛生組織則提醒，攝取銅的安全上限為每天10～12毫克。大量食用可能會出現如頭暈、嘔吐，和腹瀉等症狀。

含銅的食物哪裡找？

美國營養師惠布萊（Daisy Whitbread）列出多種含銅量高的食物，其中以煮熟的牡蠣含量最高。依食物中銅含量的多寡，列舉名單如下：

1.海鮮

每100克煮熟的牡蠣就含有5.71毫克的銅。其餘富含銅的水產有烏賊、龍蝦、螃蟹。

2.芝麻

每100克的黑、白芝麻，銅含量為4.08毫克。其他種子類如葵花籽、南瓜籽的銅含量則沒有這麼高。

3.腰果

腰果的銅含量居堅果之冠，每100克含銅2.22毫克。其他堅果如榛果、核桃的銅含量也不少。

4.香菇

熟香菇每100克的銅含量為0.9毫克，而西方人偏好的白蘑菇銅含量也不低。

5.山羊奶酪（goat cheese）

軟質的山羊奶酪每100克有0.73毫克的銅，硬質奶酪的銅含量則稍微少一點。

6.黑棗乾

果乾當中最著名的黑棗乾不但潤腸通便，每100克還含有0.61毫克的銅。不過，若要吃到100克來補充銅，得選擇未經蜜漬的，過多的砂糖會使銅在體內分解、代謝脂肪的作用徒勞無功。

7.味噌

味噌每100克含0.42毫克的銅；此外，還有豐富的鐵質、鉀、磷、硫等礦物質成分，是防癌、抗老、改善貧血的好食物。

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