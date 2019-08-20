臺灣醫院健檢客戶大量流失　商標喬不攏董事會決議將院長削權

圖、文／鏡週刊

白色巨塔又鬧雙包糾紛，老牌貴族醫院臺安醫院和臺安101診所對簿公堂，意外引爆臺安院長黃暉庭涉內控疏失。本刊接獲爆料，臺安醫院所屬基督復臨安息日會醫療財團法人董事會（下稱臺安醫院董事會）調查後發現，黃暉庭有行政管理瑕疵，董事會7月初決議削權，並對侵權的臺安101診所提告。臺安101診所則反訴聲譽遭影響，雙方互不示弱。

發現醫院內控疏失導致權益受損，臺安醫院董事會趕緊亡羊補牢。5月臺安醫院先去函臺安101診所要求更名，卻遭對方拒絕，6月又臺安醫院又在網站上發出聲明，臺安101診所冒名臺安醫院招攬健檢業務，澄清兩者間並無關係。遭控的臺安101診所則反嗆，雙方有建教合作合約，是臺安醫院片面終止合約影響商譽。

「7月初董事會做出兩項決議，一是確有內控疏失，要求醫院內部改善；一是要求臺安101診所改名未果，因此決定對臺安101診所提出商標侵權的民、刑事官司。」知情人士透露。

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針對內控疏失部分，臺安醫院已發函給相關企業，請企業將員工健檢地點改回臺安醫院，同時也召開人評會對院內相關員工提懲處，「院長也已自請處分。」知情人士說。記者追問，董事會難道沒對院長懲處？「董事會決議停止院長對巡迴健診的管理權。」該人士說。

受臺安醫院董事會委託的宏鑑法律事務所律師陳美玲上週一（12日）受訪時證實，董事會的確有收到檢舉函，隨後就派調查小組展開調查，董事會從未對外授權臺安醫院的商標，雙方雖有建教合作合約，「但合約中載明，臺安醫院只委託臺安101診所做為巡迴健診補檢場地，並非臺安醫院的健檢場地。」

對於院長涉內控疏失，陳美玲說，「董事會調查時，院長否認他和臺安101診所有關，全案已送交檢調。」面對爆料者指控、董事會懲處，本刊致電臺安醫院和院長黃暉庭辦公室都表示，「不對外回應。」



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