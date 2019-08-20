大姨媽來頭超暈！醫曝「吃這些」緩經前不適...腹痛可按2穴道



▲中醫教從肝、脾、腎三個臟腑來看經前症候群。（圖／記者李佳蓉攝）



文／彭溫雅

在月經前一周，血開始下行、氣開始上行，如果血不足而氣有餘，便會產生浮火，火擾心神，便出現各種不良情緒，以及頭暈、頭痛等症狀。中醫認為，產生這些症狀是因為身體臟腑的氣血不協調，要做到疏肝理氣，才能使氣血在全身暢通。另外，由於脾主統血，如果脾統理血的功能失調，原本應往下走的經血，便無法平順往下，甚至會逆行，引發痛經。



中醫從肝、脾、腎三個臟腑來看經前症候群，常見的分類有下面幾種：

1.肝鬱化火型

容易暴躁易怒，並伴隨著長痘痘、便秘、口臭等症狀，月經血塊較多、顏色深紅，由於台灣的氣候與飲食影響，大部份女性皆屬於此類型。

舒緩方法：攝取柑橘類水果(橘子、葡萄柚)或葡萄乾、香蕉，或使用柑橘精油按摩耳後及內關穴。

2.肝氣鬱結型

容易情緒低落、憂鬱、無精打采都是屬於此類型。

舒緩方法：攝取茴香類食材，或南瓜、木瓜具有舒肝效果的食物。

3.脾腎陰虛型

容易注意力不集中、口乾舌燥、潮紅、胃口大、嗜睡。

舒緩方法：如果月經前覺得肌膚粗糙，請攝取不會胖的食物，例如中藥的百合、枸杞 、山藥、蓮子、銀耳、茼蒿、高麗菜都是滋陰的食物。

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4.脾腎陽虛型

除了容易手腳浮腫、臉水腫，通常也屬於非常怕冷的類型。

舒緩方法：預防經前症候群，可多攝取薏仁與堅果 。

穴位

行經時，建議可用暖暖包或熱水袋放置於肚臍與骨盆下方的氣海穴與關元穴，為子宮保暖、加速循環。睡前也可將雙手搓熱輕拍各別兩穴位，每天拍30-50下，對於改善經痛有不錯的效果。

本文經授權轉自：彭溫雅醫師